Rosario empata sin goles ante Vélez y Gimnasia da una sorpresa agónica frente a Lanús

Buenos Aires, 15 may. Rosario Central empató 0-0 ante Vélez Sarsfield este lunes en el barrio porteño de Liniers y se mantiene entre los diez mejores al igual que Lanús, a pesar de perder por 0-1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata tras disputarse el cierre de la decimosexta jornada del Torneo Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Aunque no perdió, Vélez no consigue una victoria desde hace ocho fechas, mientras que Rosario no gana hace tres. Ninguno de los dos equipos pudo capitalizar una jugada clara lo que exacerbó los ánimos y generó un juego muy agresivo entre ambos.

En total se cometieron 17 faltas y en las que cada plantel se llevo tres cartulinas amarillas y en el caso de los rosarinos, su mediocampista Damián Martínez fue expulsado por acumulación de tarjetas.

A pesar de los malos resultados, Rosario aguanta en el sexto puesto con 27 unidades, pero Vélez queda en la posición número 21 con 17 puntos.

Otro de los partidos importantes de esta semana fue el duelo de Gimnasia, que dio la sorpresa frente a Lanús al vencerlo por 1-0 en un agónico partido con gol del delantero Maximiliano Comba, que consiguió su tercera victoria consecutiva.

Durante el último minuto del segundo tiempo, Comba recibió un centro al área que resolvió con la cabeza, sin embargo, al portero granate se le escapó el balón de las manos, que avanzó lentamente hacia la red para el asombro del arquero.

Con este resultado, el ‘Lobo’ avanza hacia mitad de la liga en 15 posición con 21 enteros, mientras Lanús se mantiene en el octavo puesto con 25 puntos.

Los demás partidos de esta fecha fueron entre Barracas Central y Central Córdoba que empataron por 2-2 y Unión, que volvió a perder, por 0-1 frente a Sarmiento de Junín.

- Resultados de la 16a . jornada:

. Viernes 12/05: Huracán 0-0 Godoy Cruz y Atlético Tucumán 1-2 Argentinos Juniors.

. Sábado 13/05: Independiente 2-1 Tigre, Banfield 1-2 San Lorenzo, Instituto 1-0 Colón y Newell’s Old Boys 2-0 Arsenal.

. Domingo 14/05: Defensa y Justicia 1-1 Estudiantes, Platense 3-0 Racing Club, Boca Juniors 2-0 Belgrano y Talleres 2-1 River Plate.

. Lunes 15/05: Barracas Central 2-2 Central Córdoba, Unión 0-2 Sarmiento, Gimnasia 1- 0 Lanús y Vélez Sarsfield 0-0 Rosario Central.