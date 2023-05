Presidenta peruana presenta propuesta de ley para gobernar de forma remota cuando viaje al exterior

ARCHIVO - La presidenta peruana, Dina Boluarte, da una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 10 de febrero de 2023. Boluarte hizo unas declaraciones el miércoles 26 de abril de 2023 en las que relacionaba migración con inseguridad y atribuía a migrantes "actos delincuenciales". (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte presentó el lunes una propuesta al Parlamento para poder gobernar de forma remota cuando viaje al extranjero debido a la falta de vicepresidentes que afronta su gestión, lo que le ha imposibilitado salir al exterior desde el inicio de su gestión.

Boluarte llegó a la presidencia el 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces mandatario Pedro Castillo, de quien era primera vicepresidenta, fue destituido por el Parlamento. Castillo ganó los comicios presidenciales de 2021 con una fórmula electoral que no incluía segundo vicepresidente debido a que la candidatura para ese puesto, ocupada por el cirujano Vladimir Cerrón, fue declarada improcedente.

Así que cuando Boluarte se convirtió en presidenta no tenía ni primer, ni segundo vicepresidente. Por ello su propuesta busca modificar la actual Constitución, la cual indica que en caso de viaje al exterior encargue la gestión al primer o al segundo vicepresidente.

La iniciativa de la mandataria indica que, de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente "se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto”.

Es la segunda propuesta de Boluarte que busca encargar la presidencia en caso viaje al exterior. También lo solicitó a fines de diciembre, pero la iniciativa no avanzó en el Congreso. En aquella oportunidad su canciller Ana Gervasi mostró interés en que Boluarte viaje a Brasil a la asunción del mando de Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero de 2023.

No es la primera vez que un presidente no puede salir al exterior durante su mandato por no tener vicepresidentes. Le ocurrió a Valentín Paniagua (2000-2001) y Francisco Sagasti (2020-2021). Martín Vizcarra (2018-2020) pudo realizar algunos viajes al exterior, pero ya no pudo desde que su única vicepresidenta renunció en mayo de 2020.

La política de Perú es inestable. Entre 2018 y 2022, el país tuvo a seis presidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte, desde el 7 de diciembre de 2022.

El mandato de Boluarte está programado hasta el 28 de julio de 2026, pero protestas antigubernamentales desde el inicio de su gestión y hasta febrero dejaron al menos 49 civiles muertos por acción de las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Otros 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados también murieron.