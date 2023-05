Poirier está descartado para la Final a Cuatro "al 99 por ciento"

Madrid, 16 may. Vincent Poirier, pívot francés del Real Madrid, está descartado para jugar la Final a Cuatro de la Euroliga, en Kaunas (Lituania) del 19 al 21 de mayo, "al 99 por ciento" según informó el entrenador Chus Mateo en el día abierto a los medios.

"Va a ser difícil que podamos contar con él. Al 99 por ciento está descartado", dijo Mateo.

"Somos los que somos y estamos los que estamos. Llegados a este punto no hay lesiones, no hay cansancio, no hay estadísticas, solo un partido de semifinales en el que a todo deportista le gustaría estar", finalizó el entrenador del Real Madrid. EFE

