Mateo: "Un clásico en una Final a Cuatro es muy largo y conviene tener un as en la manga"

Madrid, 16 may. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, comentó la "ilusión de su equipo" por conseguir un título que está a la vez "tan cerca y tan lejos", añadiendo que "un clásico en una Final a Cuatro es muy largo y conviene tener un as en la manga".

"Vamos a Kaunas con mucha ilusión de ser campeones, aunque obviamente sabemos de la dificultad. No somos tontos. Hay otros tres equipos que también han merecido estar. Estamos con fuerzas, con ganas y energía", dijo Mateo en el 'media day'.

El Madrid llega a esta trascendental cita con bajas importantes, sobre todo en el puesto de '4', por las ausencias de Yabusele por sanción y Deck y Poirier por lesión.

"Trataremos de suplirles como podamos y rehacernos de esas bajas. Forma parte del juego rehacerse de las ausencias, pero es verdad que ocupan el mismo puesto de Mirotic y veremos qué se nos ocurre. No es fácil ni con ellos defenderle. Contamos con la energía del equipo y con otros jugadores", comentó.

El momento del equipo, tras superar el playoff contra el Partizán, parece bueno.

"Llegamos felices de poder estar hasta el último momento y poder conseguir la Euroliga. Seguramente con menos energía de la que nos gustaría pero con la ilusión que compense. Estamos cerca y lejos a la vez de conseguirlo y eso nos da un extra de motivación", observó.

"Hemos hecho algo muy bonito, superar un 0-2 en el playoff y eso nos ha hecho vernos más fuertes, aunque el Barcelona es un rival terrible que juega muy bien con jugadores de un nivel extraordinario", añadió el técnico.

Mateo quiere transmitir confianza e ilusión a sus jugadores.

"Son dos cosas distintas, pensar que somos muy buenos y la confianza de que podemos hacer cosas grades. Llegamos con mucha ilusión, sobreponiéndonos a una situación muy adversa", apuntó.

"Todo esto nos ha hecho reforzarnos y convencernos de que podemos con todo cuando estamos juntos", subrayó.

Para cubrir las bajas en el puesto de '4', Mario Hezonja y Ely Ndiaye son los que tienen más papeletas.

"Sí, tienen opciones, pero también Abalde o Rudy. Barajaremos la mejor opción. Ely hizo lo que se pidió en el quinto partido del playoff, ha trabajado muy bien durante el año. Mario está haciendo una temporada extraordinaria y nos está ayudando mucho. Un partido en la Final a Cuatro y además un clásico en Euroliga es muy largo y siempre conviene tener un as en la manga", declaró.

Para Mateo "no tiene sentido hablar de favoritos". "Vamos a jugar un partido de baloncesto, somos los que somos y estamos los que estamos. Ahora solo nos queda soñar, la ilusión. No hay lesiones, no hay cansancio, no hay estadísticas, solo un partido de semifinales en el que a todo deportista le gustaría estar", concluyó. EFE

