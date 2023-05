Los Mossos ven "casi imposible" evitar una invasión como la del campo del Espanyol

Barcelona, 16 may.. El coordinador general de Deportes de los Mossos d'Esquadra, el intendente Josep Saumell, cree que la celebración de los jugadores del FC Barcelona en el césped del RCDE Stadium no fue "excesiva" y ha alegado que una invasión como la de los radicales blanquiazules es "casi imposible" de evitar.

Entre 75 y 100 aficionados del RCDE Espanyol invadieron el campo de Cornellà-El Prat el pasado domingo tras la victoria del Barça por 2-4, lo que obligó a los jugadores 'culers', que estaban en el centro del campo celebrando la consecución del título de Liga, a salir corriendo del césped para refugiarse en el túnel de vestuarios.

En una entrevista en RAC-1, Saumell ha remarcado que los Mossos se centran ahora en la "pesada" labor de revisar las imágenes de la invasión para identificar a los autores del salto al campo y a los incitadores -el aficionado que tiró una cámara al suelo ya ha declarado voluntariamente en comisaría- y que están elaborando un informe que remitirán a la Fiscalía.

Según Saumell, "si un grupo de 25 o 30 personas decide, colectivamente, saltar al campo de manera súbita es casi imposible detenerlas. Tendríamos que poner vallas, un foso, una persona de seguridad privada al lado de otra".

El responsable de los Mossos ha detallado que iniciada la segunda parte del partido les llegó información de que se podría preparar un salto al terreno de juego, aunque trabajaban con la idea de que algún seguidor intentaría bajar al césped a recriminar la actitud de los jugadores del Espanyol, situado en plazas de descenso, pero no a echar a los del Barça.

Según Saumell, la celebración que hicieron sobre el césped los jugadores azulgrana tras la consecución del título de Liga no fue "excesiva".

"Acaban de ganar la Liga, es imposible que no lo celebren. El propio Barça es consciente de que tiene que ser una celebración corta para no herir la sensibilidad de los aficionados", ha resaltado Saumell, que ha revelado que existía un acuerdo informal entre ambos clubs para que la fiesta en el césped no fuese "ostentosa".

En este sentido, ha explicado que nadie impuso nada al Barça, sino que cuando se les pidió qué tenían previsto hacer si se proclamaban campeones, "ellos mismos dijeron que sería mínima (la celebración) porque son conscientes de la situación. Los directores de seguridad de los clubes hablan entre ellos y nos dicen lo mismo".

"Con el 0 a 3 (en la media parte) yo bajo al palco y hablo con el director de seguridad del Barça y me dice que (la celebración) será una cosa rápida, que los jugadores lo saben y que no estarán mucho tiempo en el campo", ha indicado Saumell, que ha indicado que los tres minutos que los jugadores culers estuvieron celebrando el título en el césped le parece "poco".

"Al Barça no le recrimino nada. Es el propio Barça el que dice que, por responsabilidad y consciencia, se tiene que hacer rápido e irse ¿El tiempo que estuvieron (celebrando el título) es corto o largo? A mí tres minutos me parece poco, a otro le parecerá mucho", ha indicado Saumell, que no ve una provocación en la actitud de los jugadores azulgrana. EFE

jf/rq/og