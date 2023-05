La agencia del consumidor polaca acusa a Glovo de prácticas engañosas

Cracovia (Polonia), 16 may (EFE). - La oficina del consumidor polaca (UOKiK) presentó este martes cargos contra la empresa española Glovo por supuestas "prácticas engañosas" que podrían acarrear una multa del 10 % de su facturación anual.

Según el presidente del UOKiK, Tomasz Chróstny, "la empresa debe diseñar la interfaz de manera que sean visibles todos los elementos clave que influyen en la decisión de un consumidor", lo que en opinión de este organismo no ocurre en el caso de la aplicación para teléfono móvil de Glovo.

En declaraciones a la prensa en Varsovia, Chróstny dijo que "es inaceptable que en la aplicación se oculte información al realizar un pedido: el botón de pagar no debe estar activo hasta que el cliente no haya comprobado todos los costos asociados a su pedido, algo que no ocurre".

"Como resultado de esto, no pueden comparar precios, a menudo se ven obligados a pagar más de lo que pensaban", explicó el presidente de la UOKiK, quien añadió que "el botón de pedido no está marcado con la información legalmente requerida de ´obligación de pago´ o una información equivalente", pues "el mensaje de ´confirmar pedido´ no es suficientemente explícito".

El análisis de la oficina del Consumidor polaca encuentra que "todo esto son patrones oscuros que se aprovechan del comportamiento habitual del consumidor para influir en sus decisiones de manera desleal, como el añadir recargos poco a poco sin anuncios previos".

Según la legislación de Polonia, este tipo de prácticas puede llegar a castigarse con una sanción del 10 % de su facturación en el último año antes de producirse los hechos denunciados.

Glovo es una empresa de reparto de comida a domicilio fundada en España en 2014 y con sede en Barcelona que, según sus propios datos, cuenta con presencia en más de 1.500 ciudades de 25 países.

Según un informe publicado en febrero por Delivery Hero, grupo alemán dueño desde hace unos meses de la plataforma fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud, Glovo registró en el 2022 unas pérdidas brutas (Ebitda) de 304 millones de euros, frente a los 475 millones de euros del 2021. EFE

