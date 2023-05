Houston 6, Chicago Cubs 4

Chicago Houston ab r h bi ab r h bi Totals 33 4 8 4 Totals 32 6 11 6 Morel lf-cf 5 1 1 3 Dubón 2b 4 2 3 0 Swanson ss 4 0 2 0 Bregman 3b 4 1 2 2 Happ dh 3 0 1 0 Alvarez lf 2 1 1 0 Suzuki rf 4 0 0 0 Tucker rf 4 0 0 0 Bellinger cf 3 1 1 0 J.Abreu 1b 3 1 2 2 Mstrobuoni ph-lf 1 0 0 0 Peña ss 4 1 1 1 Wisdom 3b 3 0 1 0 McCormick dh 4 0 2 1 Mancini 1b 3 1 1 0 Meyers cf 3 0 0 0 Gomes c 3 0 0 1 Maldonado c 4 0 0 0 Madrigal 2b 4 1 1 0

Chicago 000 400 000 — 4 Houston 400 000 20x — 6

DP_Chicago 3, Houston 1. LOB_Chicago 6, Houston 6. 2B_Wisdom (5), J.Abreu (7), McCormick (4). HR_Morel (4), Bregman (5). SB_Swanson (4). SF_Gomes (2).

IP H R ER BB SO

Chicago Taillon 4 2-3 7 4 4 1 1 Hughes 1-3 0 0 0 0 0 Alzolay 1 1 0 0 0 1 Fulmer L,0-3 2-3 2 2 2 1 1 Estrada 1 1-3 1 0 0 1 3

Houston Valdez 4 7 4 4 2 8 Maton 1 0 0 0 1 1 Martinez 1 0 0 0 0 2 Montero W,1-3 1 1 0 0 0 0 Stanek H,1 1 0 0 0 0 3 Neris S,2-2 1 0 0 0 0 2

HBP_Taillon (Meyers).

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Chris Guccione; Second, David Rackley; Third, Edwin Jimenez.

T_2:35. A_35,413 (41,000).