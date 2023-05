Hanga: "Cada partido contra el Barça es diferente"

Madrid, 16 may. Adam Hanga, jugador del Real Madrid de baloncesto, consideró que cada partido contra el Barça, equipo en el que jugó en el pasado, "es diferente" en la previa del choque que medirá a ambos conjuntos en Kaunas con motivo de las semifinales de la Euroliga.

"Cada partido es diferente. El año pasado perdimos todos los partidos de liga regular contra ellos y en el playoff ganamos. Hemos jugado contra ellos partidos de muchos puntos, otros con pocos puntos. Será otro más. Hay mucha presión, los dos equipos tienen mucha ansiedad por ganar, todos los jugadores lo quieren hacer bien. Se decidirá por detalles como los rebotes o los balones divididos", dijo.

"Una semifinal de la Final a Cuatro es especial contra el Barcelona y contra cualquier equipo. Ahora soy jugador del Real Madrid y estoy encantado de estar aquí. Hemos jugado ya muchas veces contra ellos. Es un "Clásico", son dos equipos que han hecho un temporadón y me imagino que tienen muchas ganas de levantar este título", añadió en el día de atención a medios previo a la Final a Cuatro.

En relación a cómo llegan unos y otros, apuntó: "Los dos equipos vienen de un playoff muy diferente, ellos ganaron fácil y nosotros hemos sufrido mucho y hemos hecho algo que nadie había hecho hasta ahora. Nunca se sabe que es mejor. Ahora estamos bien, hemos cambiado las caras después del 2-0 y de lo que pasó en el segundo partido contra el Partizán.

"Veo a todos los jugadores y a los entrenadores con mucha ilusión. El año pasado llegamos a la final, aunque no mucha gente creía en nosotros como pasó este año cuando íbamos 2-0. La Final a Cuatro es muy específica, decide mucho el acierto ese día. El equipo está preparado", agregó.

Hanga profundizó en esa eliminatoria contra el Partizán: "La conclusión es que nunca hay que rendirse, que hay que luchar hasta el final. Muchos jugadores pensamos que íbamos a luchar por nuestro orgullo de ser jugadores del Real Madrid e intentar dar la vuelta. En el tercer y cuarto partido, en Belgrado, jugamos muy sólido y muy bien. El quinto no fue como queríamos pero creímos hasta el final. Hemos aprendido que aunque vayamos perdiendo de mucho, tenemos que creer hasta el final".

"Es mi cuarta Final a Cuatro y ya me toca ganarla. Me siento muy orgulloso por formar parte de este equipo, vivir el quinto partido ante el Partizán fue algo impresionante, no lo voy a olvidar nunca. Me falta un título de Euroliga para mi vitrina. Tengo muchísimas ganas y ojalá este sea mi año", completó.

Por su parte Anthony Randolph consideró que, de ganarlo, sería el título más importante de su carrera: "Estoy deseando que llegue. Sé lo difícil que es ir allí y ganar, volver con el título. Este año es muy especial para nosotros por lo que hemos superado como equipo, Si ganásemos probablemente sería el título más importante en mi carrera".

"Tenemos que defender durante cuarenta minutos y controlar los rebotes. Si hacemos eso tendremos una oportunidad de ganar. Sabemos cómo eliminamos al Partizán, lo difícil que era pasar estando abajo en la eliminatoria y ante un equipo que jugó extremadamente bien. Disfrutamos ganando y ahora tenemos que centrarnos en la Final a Cuatro".

También con ganas afronta el reto Nigel Williams-Goss: "Estoy muy emocionado. Llevo pensando en ello desde que nos clasificamos. Entre medias hemos tenido dos partidos de ACB pero ahora estamos centrados en lo del viernes y tengo muchas ganas. Como equipo nos sentimos muy bien. Estamos jugando a un nivel muy alto ahora mismo, con mucha competitividad. Y yo me siento igual".

Williams-Goss apenas pudo jugar por lesión la Final a Cuatro del año anterior: "Fue un palo en lo personal para mi no poder jugar la Final a Cuatro el año pasado. Llevo todo el año deseando jugarla, eso me da más motivación y estoy deseando jugarla".

"Es cuestión de desearla. El que quiera ganarla más hará mejor las pequeñas cosas como los rebotes, perderá menos balones... todas esas cosas que hacen ganar los partidos igualados. Cada partido será una batalla y tenemos que estar preparados para competir al nivel más alto. Si lo hacemos, tendremos muchas posibilidades", manifestó. EFE.

