El ministro de Información de el Líbano ve avances en la elección de un jefe de Estado

Beirut, 16 may. El ministro libanés de Información, Ziad Makary, ve avances hacia la elección de un jefe de Estado y cree que el Parlamento podría reunirse este mismo mes para acabar con el prolongado vacío presidencial, si bien recuerda que "esto es el Líbano" y no se pueden descartar nuevos bloqueos repentinos.

En una entrevista con EFE en Beirut, Makary afirmó que la "nueva escena política" en Oriente Medio está ayudando a afianzar la candidatura de Suleiman Franjieh, líder del cristiano Movimiento Marada, considerado cercano al ministro y uno de los principales postulantes a la jefatura de Estado, vacía desde hace seis meses.

CAMBIOS EN LA REGIÓN

Franjieh cuenta con el apoyo del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, por lo que hasta hace unos días se asumía la oposición a su candidatura por parte de Arabia Saudí, otra de las grandes influencias extranjeras en el Líbano y que el pasado marzo acordó restablecer relaciones con Teherán.

En este contexto de acercamiento entre Riad y Teherán, considerados los líderes suní y chií de la región, el jefe del Movimiento Marada se reunió la semana pasada por primera vez con el embajador saudí en el Líbano, Waleed Bukhari.

"Siempre había no digo un veto a Franjieh, pero había esta falta de comunicación entre los saudíes y Suleiman Franjieh, así que ahora está abierta y las cosas están muy bien (...) No diremos que es su candidato, pero al menos son muy positivos respecto a su candidatura", aseguró Makary.

Según su versión, Arabia Saudí no tiene preferencias por ningún postulante concreto.

El ministro cree que el Parlamento, que tras más de una decena de votaciones presidenciales infructuosas no se ha vuelto a reunir con este fin desde comienzos de año, podría ser convocado "en mayo o a comienzos de junio".

"Las cosas se están moviendo y creo que muy rápido, a no ser que ocurra algo y tengamos un nuevo bloqueo. No es seguro, esto es el Líbano, se puede esperar cualquier cosa", dijo el titular de Información entre risas.

ESCASEZ DE REFORMAS

Reconoce que el vacío en la jefatura de Estado dejó al Legislativo y al Gobierno con las manos constitucionalmente atadas, por lo que apenas ha habido avances en la implementación de las reformas demandas por la comunidad internacional ante la grave crisis económica que vive el país desde finales de 2019.

"No avanzamos en esas reformas como debíamos, todo el mundo está esperando la elección de un presidente porque un Ejecutivo interino no puede gobernar por completo y lo mismo ocurre con el Parlamento, que no puede trabajar con normalidad. Esto afectó a las reformas y a todo el trabajo político y administrativo", sentenció.

El Gobierno del que forma parte Makary está en funciones desde hace casi un año y no es posible formar uno nuevo hasta que se elija primero a un presidente de la República.

El ministro espera que los próximos nombramientos ayuden a destrabar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace más de un año ofreció ayudas equivalentes a unos 3.000 millones de dólares como parte de un acuerdo preliminar condicionado a reformas previas.

"Las soluciones en el Líbano no son muy extensas, tenemos principalmente esto, la solución del FMI", zanjó.

Clave para una eventual recuperación económica será el próximo gobernador del Banco Central, que deberá sustituir a Riad Salameh cuando este abandone su cargo el próximo julio tras tres décadas al frente de la entidad, con imputaciones por corrupción y acusado por muchos de haber ahondado la crisis con sus políticas.

Makary explicó que el Gobierno ha decidido no nombrar a nadie y esperar a que haya un jefe de Estado que tome esa decisión, de modo que el primer vicegobernador del Banco Central, Wassim Mansouri, asumiría el puesto de forma temporal si ambos vacíos se solapan a comienzos de julio.

Aunque diversos nombres "circulan" ya en la órbita política, el responsable evita mencionar candidatos concretos para este puesto clave.

"Tenemos muchos nombres, pero creo que es uno que escogerá el presidente de la República. Siempre ha sido así, hay algunos cargos en el Líbano que siempre elige el presidente de la República y uno de ellos es el gobernador" del Banco Central, concluyó. EFE

