Ecuador: Lasso asiste a la Asamblea para defenderse en juicio político

Los legisladores de la oposición se sientan cerca de un cartel que dice "¡No Lasso, no!" mientras la Asamblea Nacional celebra una sesión para decidir si continúa el proceso que podría conducir a la destitución del presidente Guillermo Lasso, acusado de presunta malversación de fondos públicos, en Quito, Ecuador, el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso asistirá el martes al pleno de la Asamblea para defenderse de una acusación de malversación de fondos en el tramo final de un juicio político que podría terminar en su destitución.

La acusación fue interpuesta por la mayoría opositora en el Legislativo liderada por el partido Unión por la Esperanza, afín al exmandatario Rafael Correa (2007-2017).

Según los acusadores el contrato de la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) con la compañía Amazonas Tanker fue perjudicial para el Estado y Lasso no impidió la renovación del mismo.

Tras las intervenciones de los acusadores y del mandatario están previstas réplicas de una hora y luego iniciará el debate de los asambleístas en el pleno. Cada uno de los 137 legisladores podrá hablar hasta por 10 minutos.

Pero la suerte del juicio político estaría echada, aseguró a The Associated Press Simón Pachano, politólogo y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. “Los votos están decididos”, dijo en alusión a que la oposición no contaría con el respaldo de los 92 legisladores requerido para censurar al mandatario. Sin embargo, reconoció que si bien Lasso llega “muy debilitado”, el Legislativo “tiene más desprestigio”, lo que hace que sea “muy factible" la disolución de la Asamblea, una figura contemplada en la constitución.

Ese recurso permite al presidente disolver la Asamblea por una vez y convocar a elecciones anticipadas y es una figura que el propio presidente Lasso y sus voceros no han descartado.

La analista y catedrática universitaria, Andrea Endara, coincidió con Pachano en que esta posibilidad -llamada popularmente “muerte cruzada”- condicionaría el voto a favor del gobernante. Sin embargo, discrepó con su colega sobre la votación final del proceso.

“Los votos pueden cambiar hasta el último segundo”, dijo la analista a AP y enfatizó que “en política todo es posible”. Para Endara todos los acuerdos que se generen “pueden ser rotos en el último segundo”.

El forcejeo político se traduce en las calles como incertidumbre.

Rodrigo Garcés, un comerciante de repuestos de vehículos de 53 años, rechazó una eventual destitución del presidente en el juicio político. Consultado por AP dijo que “la Asamblea no sirve para nada” y que la inestabilidad que genera “perjudica a todos”. Reiteró que “las actividades económicas han bajado, no hay circulante y es cada vez más difícil que la gente cumpla con sus obligaciones”.

Para Luisa Coba, una jubilada de 73 años, la salida de Lasso, en cambio, traería mejores días. La mujer se mostró a favor de su censura “porque no ha hecho nada”, mientras aumenta la pobreza “y no hay medicinas en los hospitales y por la inseguridad”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió en un comunicado que el juicio político contra Lasso ofrezca “todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso”.

Lasso, un exbanquero de derecha 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 y es el primer presidente en ser interpelado en un juicio político en Ecuador. En 2022 superó un primer intento de la Asamblea por censurarlo por conmoción interna tras una movilización indígena que paralizó al país por varias semanas.