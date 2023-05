Davante Adams, de los Raiders, dice que demostró que no necesita a Aaron Rodgers

Redacción Deportes, 16 may. Davante Adams, receptor estelar de Las Vegas Raiders, afirmó este martes que durante la temporada 2022 de la NFL evidenció que no requiere del 'quarterback' Aaron Rodgers para mostrar de lo que es capaz.

"Ahora la gente ya no puede decir eso, esa no será la narrativa nunca más. Demostré en Raiders que un 'quarterback' no me hace y que puedo ser consistente a gran nivel. Pueden escribirlo; no necesitaba a Aaron Rodgers", subrayó el receptor.

Adams fue el arma preferida de Aaron Rodgers, actual pasador de los Jets, en los Green Bay Packers, equipo en el que coincidieron de la temporada 2014 a 2021. El año pasado Adams firmó para jugar con Las Vegas Raiders.

El veterano nacido en Redwood City, California, hace 30 años tuvo un buen 2022 con Raiders. Sumó 1.516 yardas y atrapó 14 pases de anotación, números que lo dejaron satisfecho.

"La última temporada significó mucho para mí. Demostré de lo que soy capaz en el curso de la campaña, jugué todos los partidos y armé un currículum que dice que no lo necesito; nadie me hace a mí, yo me hago a mí mismo", reiteró.

Según el seis veces Pro Bowl escogió jugar para Raiders, luego de ocho años en Green Bay, para mantenerse motivado.

"No se trataba sólo de ir a buscar la bolsa más grande de dinero, sino de ir a un lugar donde sintiera que realmente podía disfrutar el final de mi carrera junto a mi familia".

Para esta campaña la ofensiva de los Raiders elevó sus expectativas con la firma del mariscal de campo Jimmy Garoppolo, ex de los San Francisco 49ers, quien se espera tenga una conexión con Adams que lleve a Las Vegas a ser contendiente por el campeonato.

"No me asusta no ser mencionado como el mejor receptor de la liga, al contrario, me despierta el hambre para seguir. Sé que puedo ayudar a que Jimmy se ajuste a lo que sea. No pierdo de vista que mi objetivo es ganar un Super Bowl con este equipo".

En la temporada 2022, a pesar del aporte que Adams dio a la ofensiva, los Raiders acabaron con marca de seis ganados y 11 perdidos en el tercer lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana. EFE

