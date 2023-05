Cristina Fernández descarta su candidatura electoral: "No voy a ser mascota del poder"

Buenos Aires, 16 may. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ratificó este martes que no será candidata a las elecciones generales de octubre, al reiterar que la Justicia la proscribió al condenarla en diciembre pasado: "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", señaló en un largo escrito publicado en sus redes.

"Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", señaló la también exmandataria (2007-2015).

Según remarcó, no quiere dar pie a que los jueces dicten un fallo inhabilitándola o sacándole "cualquier candidatura que pueda ostentar", para dejar así al peronismo "en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral". EFE

