Colorado 9, Cincinnati 8

Cincinnati Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 35 8 12 7 Totals 36 9 12 9 India 2b 5 1 2 1 Blackmon dh 5 0 1 2 McLain ss 4 2 1 0 McMahon 3b 3 1 1 0 Fraley lf 5 0 2 1 Bryant rf 5 0 0 0 Steer 1b 5 1 3 1 Moustakas 1b 4 1 1 1 Stephenson c 5 1 1 1 Toglia 1b 0 0 0 0 Senzel 3b 2 1 1 1 Grichuk lf 3 2 2 0 Ramos dh 4 2 2 0 Castro 2b 4 1 3 3 Myers rf 2 0 0 1 Tovar ss 4 0 0 0 Fairchild cf 3 0 0 1 Wynns c 4 1 1 0 Doyle cf 4 3 3 3

Cincinnati 101 220 011 — 8 Colorado 040 200 21x — 9

E_Bryant (3). LOB_Cincinnati 8, Colorado 6. 2B_McLain (1), Steer (10), Stephenson (7), Ramos (2), Grichuk (5), Doyle (2), Castro (4). 3B_Blackmon (1). HR_Moustakas (2), Doyle 2 (4). SB_Ramos (2). SF_Fairchild (2), Myers (1). S_Myers (1).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Greene 4 9 6 6 1 8 Lively L,1-1 2 1-3 1 1 1 0 1 Sims 2-3 1 1 1 1 1 Farmer 1 1 1 1 1 1

Colorado Seabold 4 1-3 8 6 4 3 3 Suter 1 2-3 1 0 0 0 3 Bard W,1-0 1 0 0 0 1 1 Hand H,1 1 1 1 1 0 2 Johnson S,7-7 1 2 1 1 1 0

WP_Greene, Seabold, Suter.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Nick Mahrley; Second, Vic Carapazza; Third, Jerry Layne.

T_2:51. A_20,259 (50,144).