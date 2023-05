Agentes detienen a tres personas que traficaban a 28 migrantes en norte de México

Monterrey (México), 15 may. Un grupo de 28 migrantes, originarios de Honduras y Guatemala, fueron hallados en el municipio de Escobedo, estado de Nuevo León, norte de México, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes además, en el lugar, lograron la detención de tres personas.

En un comunicado emitido este lunes, la FGR informó que los hechos se registraron el pasado 10 de mayo cuando agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a los tres presuntos sospechosos cuando circulaban en dos vehículos, uno con placas del estado de Nuevo León y el otro del estado de Coahuila.

Los hombres fueron identificados como Luis "C", César "C" y Martín "G", quienes transportaban en los vehículos a 17 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en México.

Los hechos se registraron en el municipio de Escobedo, conurbado a la ciudad de Monterrey, capital del estado.

Posterior a esos hechos y derivado de investigaciones se solicitó una orden de cateo a un inmueble, ubicado también en el municipio de Escobedo.

Luego, el 13 de mayo, los agentes ingresaron al citado inmueble donde localizaron a 11 personas más, todas originarias de Centroamérica.

La FGR explicó que las personas extranjeras quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para ser repatriadas a sus países de origen.

En tanto, los detenidos, el inmueble y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal que se encargará de integrar la carpeta de investigación.

Viajar hacinados dentro de diferentes vehículos es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México, rumbo a Estados Unidos, por lo que pagan miles de dólares a los traficantes.

Tras el fin de la emergencia sanitaria el pasado jueves por la noche, Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42, que permitía expulsar de inmediato a migrantes indocumentados con el pretexto de la covid-19, pero instauró otras restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8.

A diferencia del Título 42, el Título 8 sí permite a los migrantes pedir asilo al llegar a la frontera, pero tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos haberlo solicitado en los países por donde han pasado o de lo contrario pueden ser deportados rápidamente. EFE

agc/jmrg/szg