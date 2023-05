St. Louis 9, Boston 1

St. Louis Boston ab r h bi ab r h bi Totals 42 9 14 9 Totals 31 1 5 1 Nootbaar rf-cf 6 3 3 0 Verdugo rf 3 1 1 0 Goldschmidt 1b 5 0 2 1 Yoshida lf 4 0 0 0 Edman 2b 0 0 0 0 Turner dh 4 0 0 0 Gorman 2b-3b 3 1 1 1 Devers 3b 4 0 2 1 Arenado 3b 5 1 2 4 Duran cf 3 0 0 0 Yepez rf 0 0 0 0 Casas 1b 3 0 1 0 Contreras dh 4 0 0 0 Valdez 2b 3 0 0 0 Donovan lf-rf 4 0 0 0 McGuire c 4 0 0 0 DeJong ss 5 1 1 1 Reyes ss 3 0 1 0 Carlson cf 1 0 1 0 Burleson lf 4 1 2 0 Knizner c 5 2 2 2

St. Louis 110 202 030 — 9 Boston 100 000 000 — 1

E_Casas (2). LOB_St. Louis 10, Boston 8. 2B_Nootbaar 2 (5), Goldschmidt (15), Gorman (7), Verdugo (13). HR_DeJong (4), Knizner (2), Arenado (6). SB_Arenado (2).

IP H R ER BB SO

St. Louis Mikolas W,2-1 6 4 1 1 2 0 Cabrera 1 1 0 0 2 2 Hicks 1 0 0 0 1 3 Stratton 1 0 0 0 0 2

Boston Kluber L,2-5 5 7 4 4 3 5 Bernardino 2-3 2 2 2 1 1 Brasier 2 1-3 4 3 3 0 2 Bleier 1 1 0 0 0 0

WP_Brasier.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Adam Hamari; Second, Nick Mahrley; Third, Derek Thomas.

T_3:01. A_27,732 (37,755).