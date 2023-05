Mirotic: "Me quedan dos años de contrato que espero poder cumplir"

Xavi Serrano/Francisco Ávila

Barcelona, 15 may. El capitán del Barça, Nikola Mirotic, aseguró en una entrevista con EFE, a pocos días de la disputa de la fase final de la Euroliga en Kaunas (Lituania), que espera poder cumplir los dos años de contrato que le vinculan a la entidad azulgrana si está "bien" y "sano", pues se siente "muy querido" y "tranquilo" pese a la situación económica del club.

A cuatro días de disputar la Final a Cuatro de la Euroliga, el ala-pívot reconoció que esta temporada existe un "ambiente diferente" en el vestuario, que está "disfrutando mucho más", y destacó la mejoría del entrenador Sarunas Jasikevicius en la gestión del grupo como un factor importante en este aspecto.

LA FINAL A CUATRO DE LA EUROLIGA

"Suena muy bien oír que es mi sexta Final a Cuatro y la tercera consecutiva con el Barça. Tiene mucho mérito porque sabemos todos lo difícil que es llegar. Cada Final a Cuatro es diferente, pero una vez estás ahí siempre hay oportunidades. De momento no he ganado ninguna. Este año es otra oportunidad".

"Tenemos un equipo diferente, muy bueno, muy completo y con mucha ilusión afrontando esta Final a Cuatro en Kaunas, en un país que ama el baloncesto. Y con ganas de llegar ahí, prepararse lo mejor posible y sobre todo competir, que es lo que se espera de nosotros".

UN BARÇA AL ALZA

"El equipo ha ido un poco de menos a más esta temporada. A partir de la Copa, el equipo ha dado un paso importante hacia adelante. Estamos jugando un muy buen baloncesto y se nos ve a los jugadores disfrutando un poco más, que creo que es algo que se nos pedía. Disfrutar un poco más, hacer un baloncesto más alegre".

"Creo que también era una cuestión de tiempo de adaptación. Hay muchos jugadores nuevos. Pero se ve al equipo muy serio, con mucha hambre y muy compacto, con las cosas claras, sabiendo qué es lo que se espera de nosotros, de qué somos capaces. Está en nuestras manos hacer el mejor baloncesto posible".

OTRA VEZ EL REAL MADRID

"Jugar un clásico es siempre especial, sobre todo siendo una cita en la Final a Cuatro. Tiene más importancia, más dureza. La eliminatoria contra el Partizan ha sido increíble. Pasar del 0-2 al 3-2 tiene mucho mérito. Habla mucho de lo capaces que son, de su experiencia y de saber cómo ganar".

"Afrontamos este partido con mucho respeto hacia el rival, pero pensando sobre todo en nosotros mismos, sabiendo qué es lo que debemos hacer. Hemos jugado bastantes veces y sabemos cómo jugar contra ellos".

"Tenemos que darle toda la importancia a la semifinal, no pensar más allá. El año pasado también jugamos contra ellos, jugando muy bien la primera parte, teniendo el control del partido, y al final se nos fue. Tenemos otra experiencia que nos puede servir para llegar mejor a esta situación".

SU MOMENTO DE FORMA

"Nunca me había perdido una pretemporada y llevo 15 años como profesional. Haberme perdido estos meses en el inicio me ayuda a estar mejor física y mentalmente ahora. Me veo más fresco, todavía con mucha energía aunque estemos en la parte final de la temporada. Siempre intento sacar algo bueno cuando pasa algo malo, así que creo que me puede ayudar".

EL CALENDARIO

"Hay muchos más partidos de los que deberían ser. Cuando ves las lesiones que hay, que casi ningún equipo de la ACB ni la Euroliga ha tenido en casi ningún momento a la plantilla al completo... Entrenadores como Messina, Scariolo e Itoudis ya han hablado de ello".

"No sólo en la Euroliga, también la ACB dura muchísimo. Deberían cambiar el formato o quitar equipos. E imagínate los jugadores que van también con la selección. Para mí es claro que no se piensa en el jugador, sino en sus competiciones y en sus negocios".

LA COMPETITIVIDAD DE LA EUROLIGA

"Probablemente es el mejor año de la Euroliga que yo he jugado, la más competitiva. Piensas en los equipos que han quedado fuera como Armani, Efes, Baskonia, Estrella Roja... No hay duda de que es la mejor Euroliga. Cuando miras las eliminatorias por el título, que muchas llegan al quinto partido, ves el poder de los equipos. ¿Si lo puedo comparar con la NBA? Sin duda".

"Para mí el baloncesto europeo es mucho más bonito que el de Estados Unidos. Aquí lo mejor es que durante la liga regular se juega serio. Ahí hasta el All-Star no ponen una marcha más. Pero luego, cuando vienen las eliminatorias por el título, no tiene nada que ver. Entonces se ve el nivel verdadero de la NBA, que está por encima, sin duda, del baloncesto europeo".

"Pero yo no tengo dudas de que hay equipos en Europa que podrían competir sin problemas con equipos de Estados Unidos".

EL CAMBIO DEL BARÇA RESPECTO AL AÑO PASADO

"A partir de los jugadores, que hemos cambiado bastante, es una cuestión de experiencia sobre todo, de aprender de los errores, de estar más calmados, de quitarse un poco esa presión que siempre está ahí, de saber cómo manejarla. Es una cuestión de proceso, de los jugadores y de los técnicos".

"Este tercer año, las cosas pintan mucho mejor, aunque hasta que no se cumpla veremos cómo acaba esto, pero veo muy bien al equipo. Veo un equipo y un ambiente diferente, la gente está disfrutando mucho más, la afición también, la gente está más metida en el baloncesto, que es lo bonito".

JASIKEVICIUS, MÁS RELAJADO

"No hay duda de que él, igual que yo y otros jugadores que hemos estado aquí, cada uno se tiene que adaptar a cada situación. Él es un entrenador muy exigente, y lo debe ser. Cada uno tiene que ser exigente, sobre todo estando donde estás, con los jugadores que tienes. Pero hay que saber los momentos en los que tienes que controlar al equipo, llevártelo hacia ti y poner calma".

"Es algo que está haciendo mucho mejor este año. También comunicándose mucho mejor con los jugadores, que es algo que también es importante, que los jugadores y técnicos tengan una comunicación mejor".

"Todo esto está ayudando y le veo muy bien al 'coach'. Más tranquilo, pero sin perder de que sea él mismo. Ahora toca hacer el trabajo importante y estoy seguro de que él lo hará de la mejor manera posible para acabar esta temporada".

PLANES DE FUTURO

"Sinceramente, yo tengo contrato, pero es algo que no está mucho en mis manos un planteamiento de qué es lo que va a pasar. Yo simplemente tengo que decir que me siento muy querido por la afición y la gente que está aquí. Soy muy consciente de las cosas que están pasando dentro del club, pero estoy muy tranquilo".

"Estoy aquí para jugar la Final a Cuatro de la Euroliga, las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Aquí lo más importante ahora mismo es ganar, ganar y ganar. Y a partir de ahí, ya veremos. Pero a mí me quedan otros dos años de contrato que espero poder cumplir si estoy bien y si estoy sano". EFE

