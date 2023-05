Lunes, 15 de mayo de 2023 (04.00 GMT)

TURQUÍA ELECCIONES

Erdogan no descarta aún ganar las elecciones presidenciales ya en la primera vuelta

Estambul. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que tiene una "clara ventaja" y que incluso no descarta lograr la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas ayer domingo."Aunque los resultados aún no están claros, encabezamos el recuento con una clara ventaja", dijo el mandatario, quien indicó que gracias al voto en el extranjero tiene aún opciones de mantener la mayoría absoluta que posee desde 2014, y que revalidó en 2018.Aunque el recuento provisional le da ahora sólo el 49,4 % de los votos, indicó que aún hay que escrutar las papeletas de los turcos que viven en el extranjero, que le suelen apoyar mayoritariamente.

UCRANIA GUERRA FRANCIA

Francia enviará a Ucrania más carros ligeros y vehículos blindados para varios batallones

París. Francia formará y equipará varios batallones ucranianos con más carros de combate ligeros AMX 10C y vehículos blindados, como parte de un aumento de su ayuda militar a Kiev que incluirá también sistemas de defensa aérea.El anuncio figura en una declaración emitida tras la cena de trabajo entre los presidentes francés, Emmanuel Macron, y ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que también se piden nuevas sanciones contra Rusia y controlar mejor las vías que tiene Moscú para sortear las actuales sanciones a través de terceros países.

Fuentes del Elíseo indicaron tras la reunión que Macron realizará anuncios concretos sobre la ayuda militar durante este mismo lunes.

UCRANIA GUERRA ALEMANIA

Zelenski: "Creo que estamos casi listos para la victoria" en la contraofensiva

Berlín. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró hoy convencido de que su país está "casi listo" para el triunfo, al referirse a la prevista contraofensiva que podrá comenzar, agregó, tras un par de visitas más a socios occidentales en busca de apoyo militar. "Estamos motivados y creo que estamos casi preparados para esa victoria", dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Ucrania presiona en Bajmut, la "antesala" de su contraofensiva

Moscú/Kiev. Ucrania aumenta la presión sobre las tropas rusas y continúa su avance en el frente de Bajmut, la "antesala" de su inminente contraofensiva en la que Kiev planea aprovechar la tensión entre los mercenarios del Grupo Wagner y la cúpula militar de Moscú. "Continuamos avanzando en los alrededores de Bajmut", escribió en Telegram la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo de intentos "masivos" de las fuerzas armadas de Kiev de romper las líneas de defensa rusas en torno a Bajmut.

UCRANIA GUERRA FRANCIA

Zelenski llega a Francia para una cena de trabajo con Macron

París. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este domingo a Francia para mantener una cena de trabajo con su homólogo galo, Emmanuel Macron, dentro de una mini gira europea. La discusión con Macron se centrará "en el apoyo que Francia sigue aportando en apoyo a las necesidades urgentes de Ucrania, tanto en el plano militar como en el humanitario", señaló el Elíseo en un comunicado.

CHINA RUSIA

Dos provincias chinas podrán enviar mercancías a través del puerto ruso de Vladivostok

Pekín. Mercancías procedentes de las provincias chinas nororientales de Jilin y Heilongjiang, sin acceso al mar, podrán transportarse a través del puerto ruso de Vladivostok, su salida al mar más cercana.A partir del 1 de junio, el puerto de la ciudad situada en el extremo oriental de Rusia estará abierto para el envío de bienes de Jilin y Heilongjiang que tengan como destino un puerto chino, indicó recientemente la Administración de Aduanas del país asiático en un comunicado.De esta forma, las entidades de estas dos provincias no necesitarán recurrir al puerto de Dalian, en la provincia de Liaoning, que, pese a ser el muelle chino más cercano a Jilin y Heilongjiang, se encuentra en algunos casos a más de 1.000 kilómetros de distancia.

TAILANDIA ELECCIONES

La oposición pro democrática arrasa en las elecciones generales de Tailandia

Bangkok. La oposición obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones generales celebradas hoy en Tailandia, con más del 80 por ciento del voto escrutado, lo que podría acabar con casi una década del poder militar en el Gobierno.El partido United Thai Nation, encabezado por el primer ministro saliente y general golpista, Prayut Chan-ocha, está en quinta posición con 3,5 millones de apoyos y 38 diputados. En la elección del primer ministro participan los 500 diputados de la Cámara Baja elegidos en las urnas y 250 senadores escogidos a dedo por la antigua junta militar (2014-2019), lo que complica la formación de Gobierno.

ARGENTINA ELECCIONES

El peronismo oficialista consigue la mayoría de votos en tres provincias de Argentina ayer domingo al conseguir las reelecciones de sus gobernadores en las provincias argentinas de Salta (noroeste), La Pampa (centro) y Tierra del Fuego (sur), donde los actuales gobernadores renovaron cuatro años más de mandato.En Salta, con casi el 100 % de las mesas escrutadas, el gobernador Gustavo Sáenz, de la Alianza Gustavo Gobernador, se impuso con el 47,46 % de los votos, por encima del diputado nacional Miguel Nanni, que consiguió el 17,29 % e integra la principal coalición opositora del país Juntos por el Cambio.

CHINA DEMOGRAFÍA

China presenta una campaña para "fomentar matrimonio y procreación a edades apropiadas"

Pekín. La oficial Asociación China de Planificación Familiar anunció ayer domingo la puesta en marcha de una campaña en varias ciudades para "fomentar el matrimonio y la procreación a edades apropiadas", en un momento en el que el país asiático se enfrenta a una baja tasa de natalidad.La asociación, gestionada por el Gobierno central, tendrá además entre sus tareas principales el "alentar a los padres a que compartan las responsabilidades de la crianza" y el freno de "costumbres obsoletas" como el alto precio de las dotes matrimoniales, práctica todavía existente en algunas áreas del país, recogió el diario local Global Times.

EEUU MIGRACIÓN

Los cruces de migrantes en la frontera de EE.UU. caen un 50 % tras el fin del Título 42

Washington. Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México han caído un 50 % tras el levantamiento del Título 42, la política de expulsiones vigente durante la pandemia de covid-19, afirmó este domingo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Tras el fin de la emergencia sanitaria el pasado jueves por la noche, Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42, que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo con el pretexto de la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8.

CICLÓN MOCHA

El "muy severo" ciclón Mocha deja devastación al tocar Bangladesh y Birmania

Dacca. El ciclón Mocha, de categoría "muy severo" con vientos de casi 150 kilómetros por hora, devastó varias zonas a su paso por la costa este de Bangladesh, y se mueve a través la costa hacia el noroeste de Birmania (Myanmar) donde según medios ya se han registrado algunas víctimas y graves daños. Cientos de miles de personas se encuentran albergadas en refugios, instalaciones gubernamentales o escuelas a expensas de las agencias humanitarias en las zonas costeras de Bangladesh y Birmania para recibir productos básicos y alimentos. Al menos seis muertos fueron notificados en Birmania, según la organización sin fines de lucro estadounidense Radio Free Asia si bien de momento no hay un balance oficial de muertes.

SUDÁN REBELIÓN

Nuevos combates en Jartum antes del reinicio del diálogo sudanés en Arabia Saudí

Jartum. El Ejército de Sudán reanudó ayer domingo sus bombardeos contra posiciones de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Jartum, mientras se espera el reinicio en Arabia Saudí de las negociaciones sobre las condiciones que las partes deben respetar para la entrada de ayuda urgente a los civiles sudaneses tras un mes de continuos combates. Además, el líder del Ejército de Sudán, general Abdelfatah al Burhan, emitió hoy una orden para congelar las cuentas bancarias del poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en medio de negociaciones para la entrada de ayuda humanitaria al país y para alcanzar una nueva tregua.

JAPÓN ABUSOS

Conocida agencia de talentos japonesa se disculpa por presuntos abusos sexuales a menores

Tokio. La presidenta de la agencia de talentos japonesa, Johnny & Associates, publicó un vídeo ayer domingo y una disculpa por escrito dirigida a las presuntas víctimas de abusos sexuales cometidas por su difunto fundador, Johnny Kitagawa."En primer lugar, me gustaría expresar mis más profundas disculpas a quienes han afirmado que son víctimas", dijo Julie Keiko Fujishima, sobrina del fundador y actual presidenta de la empresa, quien no quiso, sin embargo, confirmar los hechos y dijo "no estar al tanto de los mismos".

ARGENTINA INFLACIÓN

Argentina aumenta la tasa de interés y la intervención cambiaria para encarar la inflación

Buenos Aires. Argentina anunció ayer domingo un conjunto de medidas para afrontar la escasez de dólares y la galopante inflación, del 108,8 % interanual en abril, entre ellas un nuevo aumento del tipo de interés y de la intervención en el mercado de cambios, así como iniciativas para sostener el consumo y el nivel de actividad. El Ministerio de Economía difundió un listado con medidas que el titular de la cartera, Sergio Massa, ultimó el sábado con su equipo -un día después de conocerse el último dato de inflación, que rebasó los peores pronósticos que manejaba el Banco Central- y que, según confirmaron a EFE fuentes delministerio, se oficializarán el lunes mediante una resolución. EFE

