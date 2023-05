Las claves del estancamiento en el conflicto de Sudán tras un mes de combates

Rosa Soto

El Cairo, 15 may. Este lunes se cumple un mes del estallido del conflicto entre el Ejército regular de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que deja más de 600 civiles muertos en los enfrentamientos entre ambas partes, que no han respetado ninguna de las treguas acordadas.

Representantes de ambos bandos siguen reunidos en la ciudad portuaria saudí de Yeda en una nueva ronda de negociaciones, mediada por Arabia Saudí y Estados Unidos, con la ayuda de Naciones Unidas, que se centrará en un mecanismo para poner en marcha el acuerdo alcanzado el jueves que garantiza el flujo de la ayuda humanitaria.

Estas son algunas claves para entender los entresijos de este enfrentamiento, y sus consecuencias políticas y humanitarias para el país africano:

1. NEGOCIACIONES DE PAZ

Este pasado domingo arrancó una nueva ronda del diálogo en Yeda, centrado en un mecanismo para poner en práctica el acuerdo alcanzado el jueves sobre el establecimiento de pasos seguros para el tránsito de ayuda y personas, y el compromiso de no utilizar instalaciones civiles para fines militares.

La agenda de este nuevo encuentro incluye negociar una nueva tregua de unos diez días, a pesar de que el Ejército y las FAR han infringido las sucesivas pausas humanitarias, incluso la última de siete días auspiciada por Sudán del Sur, que finalizó el pasado jueves coincidiendo con la firma de la Declaración de Yeda.

Los mediadores, Arabia Saudí y Estados Unidos, esperan, sin embargo, que las partes acuerden este alto el fuego de diez días, tregua que contemplará medidas de seguridad que incluirán un mecanismo de vigilancia del alto el fuego apoyado por ambos mediadores y la comunidad internacional.

2. ASISTENCIA HUMANITARIA

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 200.000 sudaneses, la mayoría de ellos mujeres y niños, han buscado refugio en uno de los siete países que hacen frontera con Sudán, siendo uno de los principales Egipto, que ha acogido hasta el momento a más de 83.000 personas en un mes.

Asimismo, ha supuesto el desplazamiento interno de 700.000 sudaneses.

El conflicto ha exacerbado aún más la situación humanitaria de Sudán, donde antes de los combates casi 16 millones de personas -un tercio de la población- ya necesitaban algún tipo de ayuda, que ahora además llega en cuentagotas por la inseguridad y el cese de operaciones de organizaciones humanitarias.

3. ALIANZA DE PARTIDOS CIVILES

La alianza de partidos opositores civiles de Sudán Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC, en inglés) celebró el pasado viernes la Declaración de Yeda y lo definió como un "primer paso" para el fin del conflicto y volver al diálogo para una "transición hacia la democracia", que se paralizó y pretendía dar paso a un gobierno civil y sustituir al actual Consejo Soberano militar.

Las FFC desearon que este primer acuerdo conlleve un cese de hostilidades permanente y definitivo, y conduzca a la "creación de un solo Ejército profesional y nacional comprometido con sus deberes constitucionales", pese a que los actores enfrentados no tienen en cuenta la postura y reivindicaciones de esta plataforma política.

4. LÍDERES ENFRENTADOS

El Ejército, liderado por Abdelfatah al Burhan, y las FAR, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti", protagonizaron juntos el golpe de Estado de octubre de 2021 contra el gobierno de transición en Sudán.

Ambos bandos negociaban antes del estallido del conflicto entre ellos la admisión de los paramilitares en las Fuerzas Armadas de Sudán como parte de un acuerdo marco conseguido con la alianza de partidos políticos civiles para una transición democrática tras el derrocamiento en abril de 2019 del dictador Omar al Bashir.

La falta de consenso sobre ello elevó la tensión hasta el estallido del actual conflicto, por el que representantes de ambas partes siguen reunidos en Yeda, si bien ninguno habla de armisticio y el mismo Ejército ha afirmado que las FAR no tienen cabida en sus filas tras el enfrentamiento. EFE

rsm/cgs/ijm/pi