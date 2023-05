La montaña rusa de la permanencia

Iñaki Dufour

Madrid, 15 may. No está aún salvado el Celta, que se sentía sin riesgo hace un par de semanas; ni siquiera el hecho de haber sumado 10 de los últimos 15 puntos ha generado una ventaja más amplia para el Valencia; la recaída del Cádiz, del Valladolid y del Almería los reponen en vilo y la pugna por la permanencia se mantiene en una montaña rusa que expone a todos ellos al descenso que ocupan ahora el Getafe y el Espanyol.

A falta de cuatro jornadas, con 12 puntos en juego, del puesto decimotercero del Celta (39 puntos) al último del Elche (19 puntos), sólo hay dos certezas: la pérdida de categoría matemática del conjunto ilicitano, que, de repente, se liberó y se impuso al Atlético de Madrid, el mejor equipo de la segunda vuelta (1-0), y que aún quedan por decidir las otras dos posiciones directas a LaLiga Smartbank, de la que ninguno de los siete se siente libre.

Y hay seis enfrentamientos directos aún por disputar: la próxima jornada, el Cádiz-Valladolid; la trigésimo sexta, el Espanyol-Almería; la penúltima, con tres choques concentrados en unificación horaria, con el Cádiz-Celta, el Valencia-Espanyol y el Almería-Valladolid; y la última, con el Valladolid-Getafe en el Nuevo Zorrilla.

TRES DERROTAS SEGUIDAS QUE INQUIETAN AL CELTA

No está tranquilo el Celta, aunque es el que mejor lo tiene. Sus tres derrotas consecutivas lo han relegado de nuevo a una posición incomoda, aunque aún cuente cinco puntos más que el Getafe, antepenúltimo. El conjunto celeste, que aparentaba fuera de peligro entonces, ha entrado en una secuencia de sólo un triunfo o nada más tres de 18 puntos en las últimas seis citas.

No le gana la diferencia particular a nadie de sus rivales directos. Ni al Valencia ni al Almería ni al Getafe, con los que la tiene perdida, ni al Valladolid ni al Espanyol, con los que está igualada.

Le queda recibir al Cádiz, entre sus adversarios en la zona baja de la tabla. En la penúltima jornada. Antes, visitará al Athletic Club y recibirá al Girona. Después, acudirá al Camp Nou ante el Barcelona.

EL VALENCIA, 10 DE 15 PUNTOS EN LAS ÚLTIMAS 5 JORNADAS... Y AÚN EN RIESGO

Dos puntos por detrás está el Valencia, con 37. Ni siquiera su reacción actual amplía su margen de error. Ha ganado tres de sus últimos cinco choques, ha sumado 10 de los últimos 15 puntos, es el sexto mejor equipo de LaLiga en el tramo de las cinco jornadas más recientes... Y sólo tiene tres puntos de renta sobre el descenso. Es la exigencia que hay en la parte baja para huir del abismo que asoma a cuatro choques para el final.

Uno de ellos será contra un rival directo, el Espanyol, al que recibirá en Mestalla en la penúltima semana de la competición (esa cita los enfrentará a casi todos, porque también se medirán el Cádiz con el Celta y el Almería contra el Valladolid). Los otros tres lo enfrentarán con el Real Madrid, en casa, y con el Mallorca y el Betis, fuera.

En cuanto a los duelos directos, en el caso de un hipotético empate final a puntos en la clasificación, el Valencia gana en ese caso al Celta y al Getafe, pierde contra el Almería y el Cádiz y está igualado (habría que ir a la diferencia general que por ahora tiene a su favor) con el Valladolid.

EL ALMERÍA, CONTRA EL VALLADOLID Y EL ESPANYOL LAS DOS ÚLTIMAS JORNADAS

El Almería es decimoquinto. Sus 36 puntos, dos por delante del descenso, lo comprometen después de la derrota por 3-1 contra Osasuna.

Sólo ha ganado en una de sus 17 salidas en este campeonato, cuyo desenlace lo pondrá a prueba con dos choques directos cuya apariencia es definitiva: en la penúltima jornada recibirá al Valladolid, en la última visitará al Espanyol. Antes, jugará como local contra el Mallorca y como visitante con la Real Sociedad.

Si es capaz de ganar sus dos encuentros más inmediatos (y algunos de sus rivales directos no lo hacen ) podría llegar salvado a las dos citas finales. Ha perdido cuatro de sus últimos seis compromisos (también ha ganado a la vez dos de los cuatro más recientes).

No pierde con ninguno de sus adversarios directos en el caso de igualdad final a puntos. Ni con el Celta ni con el Valencia ni con el Getafe, a los que gana en sus choques, ni con el Cádiz, con el que lo tiene equilibrado. Debe definirlo aún con el Valladolid y el Espanyol.

UNA VICTORIA EN 6 JORNADAS DEL CÁDIZ Y UNA 'FINAL' INMINENTE CON EL VALLADOLID

El Cádiz, con 35 puntos, nada más uno de ventaja sobre el descenso, sólo ha ganado uno de sus seis partidos más recientes, encadena dos derrotas y tiene la segunda peor diferencia general de goles a favor y en contra (-24) de los seis conjuntos que compiten por esquivar la caída a LaLiga Smartbank. Tiene su relevancia, porque sólo le gana la diferencia particular al Valencia. La tiene igualada con el Getafe, el Espanyol y el Almería.

Y aún debe concretarla con el Valladolid y con el Celta. Son los dos choques marcados en rojo que le quedan al conjunto amarillo. El primero de todos, ya esta jornada en el Nuevo Mirandilla contra el equipo blanquivioleta, con el que está empatado a 35 puntos, lo marca todo para el futuro, porque condicionará la presión, la responsabilidad, la confianza o cada uno de los aspectos que son cruciales en esta etapa determinante.

Al Celta lo recibirá también en casa, ya en la penúltima cita. Antes, visitará al Villarreal, en plena competencia por Europa, y después se desplazará a Elche. El equipo ilicitano está descendido, pero ha ganado sus dos últimos compromisos en casa. Al Rayo Vallecano (4-0) y al Atlético de Madrid (1-0). Una advertencia para el grupo dirigido por Sergio González.

EL VALLADOLID, 4 DERROTAS Y 3 RIVALES DIRECTOS ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA ALERTA

El Valladolid, "indignado y triste" por los errores arbitrales, está al borde de la zona de descenso. Tiene 35 puntos, uno más que el Getafe. Aún lamenta el penalti no pitado contra el Atlético de Madrid, por una mano de Saúl Ñíguez. O el gol que no valió este domingo ante el Sevilla, con 0-0, porque el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, decretó el intermedio con su silbato cuando el tiro de Sergio Escudero aún no había traspasado la red.

Entre esa polémica, derrotado finalmente por 0-3 por el equipo andaluz, el Valladolid ha perdido de forma sucesiva sus últimos cuatro duelos. Los 2-1 con el Rayo y el Valencia completan esa secuencia de marcadores negativos, antes de cuatro jornadas que lo enfrentarán a tres rivales directos (Cádiz y Almería fuera y Getafe en la última jornada en casa) y al campeón, el Barcelona, en Zorrilla. Cuatro derrotas más lo mandarían a Segunda.

De momento, no le gana a nadie de esa zona en la diferencia particular, igualada con el Valencia, el Celta y el Espanyol, aunque con peor baremo de goles a favor y en contra generales en el caso de empatar a puntos con cualquiera de ellos, y por resolver con el Cádiz (perdió 0-1 con él en la primera vuelta), el Almería (lo venció por 1-0) y el Getafe (ganó en su visita al Coliseum Alfonso Pérez por 2-3).

EL GETAFE, 4 DERROTAS LAS ÚLTIMAS 5 JORNADAS Y LA VISITA FINAL A VALLADOLID

La llegada al rescate de José Bordalás al Getafe, en sustitución del destituido Quique Sánchez Flores, de momento suma tres de nueve puntos. Antes del cambio, el conjunto azulón había perdido sus dos encuentros precedentes. Sigue en descenso, como estaba entonces, a un punto de la permanencia, con la visita final a Valladolid en el horizonte como un partido completamente decisivo -o no- dependiendo de su recorrido hasta ahí.

Ese duelo le da la condición de depender de sí mismo, con el valor que eso supone, pero con la disparada exigencia que tiene ganar cada uno de los cuatro choques que le quedan, empezando esta jornada contra el descendido Elche en el Coliseum, después por el choque en el Benito Villamarín con el Betis y más tarde con el enfrentamiento en casa con Osasuna. Al único que le gana el 'cara a cara' es al Celta. Con Almería, Valencia y Espanyol lo pierde.

EL ESPANYOL, SOBREVIVIR PARA CREER

El Espanyol es el único de los siete que no depende de sí mismo. Penúltimo, está a cuatro puntos de la permanencia. Ni siquiera ganarlo todo le garantiza la salvación, aunque sí es muy probable si es capaz de lograrlo.

Hasta ahora, como mucho ha enlazado dos triunfos en esta Liga en tan solo dos momentos del curso. La última, hace doce jornadas, cuando ganó de forma consecutiva al Elche (0-1) y al Mallorca (2-1). Desde entonces, ha vencido sólo uno de sus once partidos siguientes.

Son, a la vez, nueve derrotas en las últimas once jornadas, que han situado al Espanyol en la situación límite actual. Cierto es que hay dos enfrentamientos directos que son una oportunidad (contra el Valencia, fuera, y el Almería, en casa), tanto como que son en los dos últimos encuentros. Para llegar vivo ahí, también debe sumar algo contra el Rayo Vallecano, ya este mismo fin de semana, o el Atlético de Madrid, después entre semana.

No pierde sus enfrentamientos directos con nadie de sus competidores directos, porque lo iguala con el Celta, el Cádiz y el Valladolid, pero tan solo se lo gana hasta ahora al Getafe. En la primera vuelta, empató 2-2 con el Valencia y cayó 3-1 con el Almería. Si pierde tres de los cuatro partidos se va a Segunda División, sean cuales sean el resto de marcadores de sus rivales por la salvación. EFE

id/arh