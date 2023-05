La cabeza contra el corazón

Roma, 15 may. La más que probable presencia del luso Rafael Leao en el once del Milan marca un partido de vuelta de las semifinales de Liga de Campeones, en el que el Inter necesitará más frialdad, para rentabilizar la ventaja de dos goles que cosechó en la ida, y alcanzar una final que no logra desde hace trece años, frente a lo que sería una gesta histórica de los 'rossoneri', que precisan no solo la cabeza, sino el corazón para tocar la gloria.

Este martes, el Meazza acogerá un nuevo 'Derbi della Madonnina', quizá el más especial de la última década, con una final de Liga de Campeones en el horizonte. El segundo capítulo del duelo de las diez 'orejonas' en el que el Inter lo tiene más cerca, pero tendrá que luchar contra el arma más poderosa del Milan para conseguirlo.

El partido de ida en el Giuseppe Meazza (San Siro), con el Milan como local, dejó muy tocado a los 'rossoneri'. Vieron cómo su faceta en 'Champions' se desplomó en apenas veinte minutos de asedio interista que resolvió el partido. Los de Pioli despertaron ligeramente en la segunda mitad, pero sin su estrella sobre el césped poco pudieron hacer para recortar distancias.

Una crisis que se agravó con la derrota en Serie A ante el Spezia que le compromete su presencia en esta competición la temporada que viene.

Pero con la casi segura vuelta de Leao al once, que ya se entrenó con normalidad este domingo junto al resto de sus compañeros, cambia el paradigma de un 'Derbi della Madonnina' que, pese a la diferencia de goles, todavía no está cerrado. Un gol del Milan abre de par en par la eliminatoria y la lucha por obtener un billete a la final de Estambul.

Para ello, Pioli no solo introducirá el cambio de Leao, sino que dará entrada a Thiaw en defensa en lugar de Kjaer para frenar las acometidas de Lautaro y Dzeko; y mantendrá a Saelemaekers colocando a Brahim como media punta puro ante la importante baja de Bennacer.

El resto del once permanecerá inamovible, con Giroud como nueve, Tonali y Krunic en el centro del campo, y con Theo, Calabria y Tomori completando la zaga.

Pero para lograr la hazaña, la remontada al rival histórico, el Milan tendrá que superar el buen entramado defensivo de un Inter que pasa por su mejor momento. Finalistas de Copa Italia, los de Inzaghi se han recuperado también en Serie A y marchan terceros. Entre todas las competiciones suman ocho partidos sin perder.

Un conjunto 'nerazurro' que, además, contará esta vez con el favor de un San Siro teñido de azul y negro para la ocasión, engalanado para celebrar una final de 'Champions' que no disputan desde 2010 de la mano de José Mourinho.

No se esperan cambios en el once respecto a la ida. Inzaghi dio descanso a sus jugadores más importantes este fin de semana. Con Onana bajo palos y su habitual línea de tres, fiable hasta ahora en los momentos importantes, intentará frenar las acometidas de Leao, el peligro potencial del Milan para meterse de lleno en la eliminatoria.

Calhanoglu volverá a partir de inicio, acompañado por Barella y Mkhitaryan en la medular; mientras que en ataque formarán de nuevo Dzeko y Lautaro, fundamentales en la ida con su juego de espaldas y moviendo continuamente a los centrales milanistas.

La remontada pasa por Leao. El Milan parte con desventaja en este duelo, pero no ha dicho su última palabra. El Inter llega en mejor estado de forma y con dos goles de colchón, pero con la espina clavada de no haber cerrado la eliminatoria y consciente de que para volver a lo más alto tendrá que pelear.

El Giuseppe Meazza (San Siro) dictará sentencia: la remontada histórica está en el horizonte para un Milan que se dejará el alma; mientras que el Inter necesitará la cabeza para certificar un pasaporte a Estambul que ya roza con las manos.

- Alineaciones probables:

. Inter: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud.

. Milan: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro y Dzeko.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Estadio: Giuseppe Meazza (San Siro)

Hora: 21.00 (19:00 GMT). EFE

tfc/og