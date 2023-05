El pintor cubano Godínez se apropia del Guernica para llamar a la paz en tiempos de guerra

Moscú, 15 may. El pintor cubano Omar Godínez, residente en Moscú y miembro honorífico de la Academia de Bellas Artes de Rusia, presentó este lunes, en el marco de su nueva exposición personal "Reflexiones", una apropiación del Guernica de Pablo Picasso que ve como su llamamiento personal a la paz en tiempos de guerra.

"Es un llamamiento a la paz, a la confraternización" entre los pueblos, afirmó a EFE frente a la obra, una pieza en técnica mixta de grandes dimensiones, expuesta en la Unión de Artistas de Moscú, poco antes de la inauguración de su muestra personal que recopila más de 60 piezas realizadas durante los últimos años.

No se trata de una copia sino de una apropiación, de una reinterpretación de la obra cumbre del célebre español en la que los referentes aluden a una gran tragedia humana, revisitada en nuevos contextos y situaciones.

Aunque están presentes algunos de los elementos claves del clásico de Picasso, son apenas referencias que a su vez se convierten en ventanas que se abren a nuevos dibujos de figuración totalmente diferente a la del genio español.

"Es un juego semántico y visual. En el caso de Guernica esta obra aborda muchos temas actuales, no es el Guernica de Picasso, es mi versión, mi punto de vista que también tiene que ver con todo lo que está pasando", explica el pintor, que reside en Moscú desde hace más de dos décadas.

Una de las "ventanas" que se abren en este apropiación descubre un pequeño libro de poesía que puede ser hojeado por los visitantes de la exposición.

"Son poemas antibélicos, el libro, de mi autoría, se titula 'Ropaje desnudo'. Tiene que ver con las preocupaciones del artista, que se convierte en una especie de epicentro, registra todos los símbolos y temblores que sacuden a la sociedad", sonríe tímidamente.

No vive de espaldas a la realidad del país que la ha acogido, y confiesa que esta "imprime tensión y desgarramiento a mi obra, porque todo esto, la guerra, los sufrimientos, la muerte, son cosas que me afectan de modo especial".

Y esto convierte su versión de Guernica, según el pintor, "en una obra interactiva" que "permite la participación del público".

"La exposición refleja una sucesión de sucesos vitales y existenciales que me han tocado, me tocan, que los tamizo a través de mi obra. Es una antología de lo que me afecta, mis preocupaciones y mis vivencias, lo que yo siento, lo que me afecta espiritualmente", confiesa.

Sus vivencias en Rusia, que casi cuatro años atrás definió a EFE como "un cóctel de cubanía y vodka y algo más" se consolida en una simbiosis en la que "coexisten paralelamente la cuestión cubana, religiosa, con la rusa ortodoxa".

Por ello, desde los lienzos e instalaciones de esta exposición, Godínez busca trasmitir a su público "sentimientos de compenetración, humanidad, ofrecerle elementos de nuestra cultura".

"Quiero presentarles obras de arte con determinado valor plástico, pero que no son concebidas para solazar los sentidos, sino que son obras que dicen algo, que provocan, que transmiten inquietudes y llaman a pensar", recalca.

El creador cubano recurre para ello no solo a medios habituales como el óleo y el lienzo, sino que echa mano al cartón corrugado, que corta y rasga a su antojo, fragmentos de troncos, trozos de metal o mallas metálicas, que suman su textura al su discurso.

"Uso elementos que no son convencionales, inclusive uso elementos casuales, con lo accidental controlado, para que la gente se identifique con mi obra, se busque en ella, para que comprenda que la vida es más profunda", concluye.EFE

