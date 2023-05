El Atlético asume el accidente

Madrid, 15 may. "Es uno de esos partidos que no salieron las cosas como queríamos", lamentó Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que sólo ha perdido en 2023 en LaLiga contra el campeón, el Barcelona, y contra el último, el Elche; un accidente imprevisto, con su segundo porcentaje más bajo de duelos defensivos ganados en esta temporada, un 45 por ciento, lejos del nivel, la expectativa y la preparación táctica y mental de toda la semana.

En el entrenamiento del sábado, después del pertinente trabajo y los estiramientos, a las 11:39 horas (la sesión había empezado a las 11.00) sobre el campo principal del Cerro del Espino de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, Simeone reunió a todo su equipo en torno a él, sentados en el suelo, dentro de esas charlas especiales que coinciden con algún momento que considera trascendente en el desarrollo de la temporada o en el devenir del equipo, en este caso la visita al Elche, el último. Y ya descendido.

No son nada habituales este tipo de conversaciones sobre el terreno de juego tras una sesión preparatoria del Atlético. Simeone habló y gesticuló, ante la atención de sus futbolistas y sus compañeros del cuerpo técnico, durante 19 minutos. A las 11.58 concluyó la charla. Todos tomaron camino del vestuario. Fue la culminación de la semana de preparación del equipo para la visita al Elche, que jamás había ganado al técnico argentino.

El once fue el mismo que ganó al Mallorca (3-1), al Valladolid (2-5) y al Cádiz (5-1) en las últimas tres jornadas y la puesta a punto fue la misma que en cualquier otro encuentro, según expuso Simeone el pasado sábado: "(No cambia) absolutamente nada (en la preparación el hecho de jugar contra un equipo descendido). Hemos visto situaciones ofensivas y defensivas del rival y las trabajamos la semana de la misma manera".

El entrenador estaba en alerta. "Sabemos claramente que es un buena oportunidad también para el Elche de hacer un buen partido. Y es lógico. Nos pasaría a cualquiera que estemos en su lugar y dependerá de cómo juguemos también nosotros el partido", advirtió en la víspera. "Ellos fueron más intensos, jugaron mejor que nosotros, pudieron concretar el gol que obviamente nosotros le generamos...", expuso después de la derrota.

EL 45 POR CIENTO DE DUELOS DEFENSIVOS GANADOS, EL PARTIDO CON MENOS FALTAS...

No funcionó el Atlético. Ni en la portería (el gol señala el despeje de Ivo Grbic, más allá de que el saque de banda fuera dentro del campo o de la falta que reclama Koke dentro del área antes de tal desenlace), ni en la defensa, ni en el ataque, ni en sus mecanismos, ni activó con acierto la profundidad por las bandas que reclamó Simeone toda la semana a sus jugadores...

"Sabíamos que había que estar atentos. El gol viene en un saque de banda que habíamos entrenado. Sabíamos que iba al área", admitió José María Giménez sobre el 1-0 del Elche, que rebajó al Atlético a tan solo un 45 por ciento de duelos defensivos ganados, hasta el punto de que es el segundo peor encuentro en ese sentido del grupo de Simeone en toda esta campaña, sólo superado por la derrota de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen, el pasado 13 de septiembre, por 2-0 en Alemania, que fue otro despropósito.

"Los duelos nos costó ganarlos. Las segundas pelotas. No encontramos claridad en ataque cuando teníamos la pelota y se vio un equipo totalmente opuesto al que se venía viendo", insistió el central uruguayo, cuyo equipo había ganado nueve de sus diez duelos más recientes en el campeonato, hasta la derrota en Elche.

En las pugnas uno contra uno defensivas, el acierto del Atlético cae hasta el 36 por ciento. También recuperó 24 balones en campo rival o 25 tras una pérdida. En esta última estadística, el partido en Elche está entre los cinco peores del actual ejercicio.

Sólo hizo tres faltas. No ha cometido tan pocas infracciones en ninguno de sus 45 encuentros ya disputados por el Atlético en esta temporada, según las estadísticas avanzadas de 'Be Soccer Pro'. Le sigue, después, el triunfo en los octavos de final de la Copa del Rey por 0-2 contra el Levante (4 faltas).

Y las victorias recientes contra el Almería (2-1), el Rayo (1-2), el Athletic (1-0) y Osasuna (0-1), pero también las derrotas ruidosas del pasado contra el Oporto (2-1) y el Villarreal (0-2). En esos seis encuentros hizo siete faltas el conjunto rojiblanco a lo largo de los 90 minutos.

"No sé si (falta de) intensidad. Son fases del partido. No hemos presionado como debíamos presionar o estar cerca del rival para cortar el juego. Analizaremos qué ha pasado, por qué no hemos hecho ninguna falta, no hemos llegado a la presión y no hemos estado tan finos en el segundo tiempo", expuso Koke, el capitán, a 'Movistar', al término del choque en el Martínez Valero. El Atlético no hizo ninguna falta en la primera parte.

A UN PUNTO DEL OBJETIVO CHAMPIONS Y A UNA DERROTA DEL MADRID DE PODER SER SEGUNDO

Al Atlético, repuesto en la tercera plaza, a dos puntos del Real Madrid, le queda un punto para concretar la clasificación matemática para la próxima Liga de Campeones. Uno que sume él o uno que no logre el Villarreal, quinto a doce puntos con doce por disputarse, incluido un duelo directo entre los dos en la última cita en el estadio de La Cerámica.

La Real Sociedad, cuarta, la tiene a siete puntos. También debe enfrentarse a ella en la penúltima jornada, pero en el estadio Metropolitano, donde este domingo recibirá a Osasuna, en su compromiso más inmediato.

La visita al Espanyol, tras el choque contra el conjunto navarro, completa el calendario que le queda al equipo madrileño.

Lo primero es certificar el pase a la Liga de Campeones. "Es muy importante para el Atlético de Madrid año tras año. No va a ser fácil. Quedan cuatro partidos para poder llegar a un objetivo que está claro que, año tras año, sigue siendo tan importante como lo muestra el campeonato", enfatiza Simeone.

Después, aspirar a más, a ser segundo, ya no depende de él. Necesita una derrota del Real Madrid. Al conjunto blanco le queda medirse al Valencia, al Rayo Vallecano, al Sevilla y al Athletic, por ese orden.

El Atlético volverá a los entrenamientos este martes por la tarde, de nuevo entre las lesiones de cinco de sus jugadores, pendiente de la evolución de Jan Oblak, aún sin fecha de regreso de un problema cervical mientras prosigue con su tratamiento y las dobles sesiones de fisioterapia; Marcos Llorente, que cumple su tercera semana de baja por una lesión muscular; y Stefan Savic, que lleva el mismo tiempo por una fractura en un dedo del pie.

Memphis Depay, lesionado en el sóleo, acumula dos semanas fuera de competición, mientras que Reinildo Mandava no reaparecerá hasta la próxima temporada, por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida el pasado 25 de febrero.

Iñaki Dufour