Conocida agencia de talentos japonesa se disculpa por presuntos abusos sexuales a menores

Tokio, 15 may. La presidenta de la agencia de talentos japonesa, Johnny & Associates, publicó un vídeo este domingo y una disculpa por escrito dirigida a las presuntas víctimas de abusos sexuales cometidas por su difunto fundador, Johnny Kitagawa.

"En primer lugar, me gustaría expresar mis más profundas disculpas a quienes han afirmado que son víctimas", dijo Julie Keiko Fujishima, sobrina del fundador y actual presidenta de la empresa, quien no quiso, sin embargo, confirmar los hechos y dijo "no estar al tanto de los mismos".

Fujishima explicó que su agencia está comprometida a implementar las medidas necesarias para atender a las necesidades de las víctimas, en un comentario poco común para la empresa, que viene negando los hechos durante años.

Las disculpa pública se produce un mes después de que el cantante japonés de origen brasileño Kauan Okamoto hablara de los abusos sufridos a manos del conocido productor y dijera que en el tiempo en el que trabajó en esta agencia, este habría abusado de entre 100 y 200 menores.

Okamoto (1996) pasó a formar de Johnny & Associates en 2012, cuando apenas tenía 15 años, con el fin de convertirse en ídolo musical y permaneció en la misma hasta 2016, donde sufrió una veintena de abusos y fue testigo de otros muchos hacia sus compañeros.

Kitagawa (1931-2019) era un conocido productor y agente que es todavía venerado en el país asiático por crear una fórmula para el estrellato y que es aún usada en las industrias del K-Pop y J-Pop en Corea del Sur y Japón, captando a jóvenes y formándolos hasta su eventual debut.

Los rumores sobre casos de abusos en su agencia comenzaron en 1988, cuando Koji Kita, entonces miembro de la banda masculina Four Leaves denunció que Kitagawa había utilizado su posición de poder para abusar de menores a su cargo. EFE

