Zelenski brinda a Europa la eventual victoria en la guerra al recoger el Premio Carlomagno

Berlín, 14 may. El presidente ucraniano brindó hoy a Europa la eventual victoria de su país en la guerra de agresión lanzada por Rusia el 24 de febrero del año pasado y subrayó que la paz cosechada ahora será el principal legado que Europa dejará a sus hijos.

"Estimada Europa, Ucrania te brinda la victoria", dijo Zelenski durante su discurso de más de 25 minutos en la sala de la coronación del Ayuntamiento de Aquisgrán, en el oeste de Alemania.

Subrayó que se trata de una victoria no sólo en esta guerra, sino sobre la agresión, la anexión, la quema de ciudades, la deportación, la catástrofe del genocidio y una victoria que se mostrará en forma de paz.

"La paz será el resultado de nuestra victoria conjunta y esta paz se la dejaremos como nuestro principal legado, el legado más importante de Europa, a nuestros hijos y nietos", agregó.

El único que no acepta la fórmula de paz propuesta por Ucrania es el agresor, "pero lo importante es que está sólo, y no le tenemos miedo", dijo.

Al agresor no le interesa la paz, como ha quedado demostrado en las rondas de negociaciones con Rusia en diferentes formatos celebradas entre 2014 y 2022, tras la anexión de la península ucraniana de Crimea y el comienzo de una guerra híbrida contra Ucrania en el Donbás, en el este del país, señaló.

Se refirió a todos los líderes de diferentes países que invirtieron horas en hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, "para intentar evitar esta catástrofe moderna", pero el jefe del Kremlin "optó él solo por una catástrofe".

"Ahora todos entienden lo que nosotros entendemos, que Putin es la catástrofe misma", es "la agresión" y "no quiere otra cosa para sí mismo y para su pueblo", afirmó.

Por otra parte, se mostró convencido de que la Unión Europea no estará completa sin Ucrania, de la misma manera, agregó, que no hay motivo racional por el que los combatientes ucranianos, que lucha de manera tan heroica por la libertad y los valores comunes, no formen parte de la misma alianza que los soldados en la OTAN.

Zelenski califició de "gran honor" la concesión del Premio Carlomagno tanto a su persona como a todo el pueblo de Ucrania, al que dijo representar hoy en Aquisgrán, pero también cada día.

Millones de personas luchan y trabajan cada día por la libertad y los valores de Ucrania y de Europa, dijo y agrego que "todos los ucranianos son héroes y merecen estar hoy aquí y recibir este premio".

El patronato del premio Carlomagno anunció el pasado diciembre la concesión del galardón este 2023 a Zelenski y el conjunto de la población ucraniana.

El presidente del país y los ucranianos representan "no solo la defensa de la soberanía como país de Ucrania, sino del conjunto de Europa y de sus valores", según la argumentación de esa institución. EFE

egw/amg