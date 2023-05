Milwaukee 4, Kansas City 3

Kansas City Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 9 3 Totals 31 4 7 4 Witt Jr. ss 5 1 2 0 Yelich lf 4 2 2 3 Pasquantino dh 4 0 0 0 Winker dh 2 0 0 0 Perez c 4 1 2 1 Voit ph-dh 2 0 0 0 Melendez rf 3 1 1 1 Adames ss 4 0 1 0 Pratto 1b 4 0 2 1 Tellez 1b 3 0 1 0 Duffy 3b 3 0 0 0 T.Taylor pr-rf 0 0 0 0 Olivares ph-lf 1 0 0 0 Contreras c 2 0 0 0 Massey 2b 4 0 1 0 Anderson rf-3b 3 1 1 0 Eaton lf-3b 3 0 1 0 Turang 2b 4 1 1 0 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 Miller 3b-1b 4 0 1 0 Wiemer cf 3 0 0 1

Kansas City 101 010 000 — 3 Milwaukee 002 001 001 — 4

E_Tellez (1). DP_Kansas City 1, Milwaukee 0. LOB_Kansas City 8, Milwaukee 6. 2B_Witt Jr. (6), Melendez (8), Pratto 2 (5), Miller (5). HR_Perez (8), Yelich 2 (6). SB_T.Taylor (4). SF_Melendez (2), Wiemer (1).

IP H R ER BB SO

Kansas City Greinke 5 3 2 2 0 5 J.Taylor BS,0-1 2-3 2 1 1 1 1 Clarke 1 1-3 0 0 0 1 3 Chapman 1 0 0 0 1 2 Hernández L,0-1 2-3 2 1 1 0 0

Milwaukee Houser 4 8 3 3 1 2 Milner 2 1 0 0 0 1 Payamps 1 0 0 0 0 2 Strzelecki 1 0 0 0 0 3 Williams W,3-0 1 0 0 0 0 1

Houser pitched to 1 batter in the 5th.

HBP_Greinke (Contreras), Payamps (Pasquantino).

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Brennan Miller; Second, Brock Ballou; Third, Mark Carlson.

T_2:43. A_35,766 (41,700).