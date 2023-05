Meloni visita a Berlusconi en el hospital: "Está de buen humor y se recupera rápidamente"

Roma, 14 may. La jefa del Ejecutivo italiano, Giorgia Meloni, visitó este domingo a su socio de Gobierno y tres veces primer ministro, Silvio Berlusconi, hospitalizado en Milán (norte) por una pulmonía derivada de la leucemia que padece, y dijo que "está de muy buen humor y se recupera rápidamente"

Meloni y Berlusconi se reunieron durante más de una hora en el Hospital San Raffale de Milán, donde "hablaron de los escenarios futuros, de las próximas iniciativas del Ejecutivo y de la mayoría" gubernamental de derechas, según un comunicado de la presidencia del Gobierno.

"A pesar de la hospitalización, trabaja incesantemente en los principales asuntos", comentó Meloni.

Berlusconi, de 86 años, es el líder de a conservadora Forza Italia (FI), que integra la coalición de derechas en poder junto a los ultraderechistas Hermanos de Italia (FdI), de Meloni, y la soberanista Liga, de Matteo Salvini.

El magnate fue ingresado el pasado 5 de abril en la unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Raffaele de Milán y doce días después pasó a planta, donde el pasado viernes grabó un vídeo en el que animaba a los italianos a votar hoy en las elecciones locales que se celebran en unos 800 municipios del país.

"Me gustaría recordar a todos nuestros conciudadanos el deber de ir a votar, porque los que no votan dejan a otros decidir sobre el futuro de su municipio y de su ciudad. Así que el que no vota no es un buen ciudadano, no es un buen italiano", dice en el mensaje.

Previamente había enviado un primer vídeo a la convención de su partido, en el que aseguraba estar "listo" para regresar a la batalla.

El político sigue recibiendo cada día las visitas de sus parientes y allegados, como su hermano Paolo o sus cinco hijos, algunos al frente de activos importantes de su imperio empresarial, como Marina Berlusconi, presidenta de la sociedad de cartera familiar Fininvest.

Y siempre permanece acompañado por su pareja, la diputada Marta Fascina, 53 años más joven que él. EFE

