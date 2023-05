Marc Márquez reconoce que prefiere "terminar una carrera así que hacerlo décimo"

Le Mans (Francia), 14 may. El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que se cayó cuando peleaba por el podio a dos vueltas del final del Gran Premio de Francia, reconoció que prefiere "terminar una carrera así que hacerlo décimo".

"Sinceramente, estoy muy, muy contento con la carrera de hoy. Una pena que no hayamos recogido un buen resultado por el duro trabajo que hemos hecho porque me he caído cuando quedaba vuelta y media, pero estaba pilotando muy bien y hacía mucho que no me sentía así conmigo mismo, no con la moto, conmigo, pilotando bien, entrando en las curvas derrapando un poco, frenando tarde, podía pelear contra otros pilotos", explicó.

"Por supuesto, no lo estoy con el resultado y tal vez el único problema haya sido que el podio estaba cerca, y puede que no estuviese preparado para luchar por el podio, pero me he divertido y tenemos que seguir trabajando para mejorar en el futuro", continuó Márquez.

"Tenemos que seguir trabajando con el equipo para mejorar, pero ya me conocéis, y conocéis mi estilo, hoy creo que ha sido divertido ver la carrera y si alguien me adelantaba yo se lo devolvía, he estado luchando y soy un luchador, pero vas al límite, estaba controlando ese límite y no hace falta que analicemos por qué me he caído, porque sé por qué es", explica Marc Márquez.

"Ha sido el mejor fin de semana y ha sido un muy buen fin de semana para hacer crecer mi confianza, porque estás en un momento difícil, es complicado creer en ti mismo y pensar 'estoy ahí. Y soy rápido. Puedo adelantar, y puedo pelear’, pero la verdad es que es más difícil pelear con esta moto, pero mejoraremos para el futuro", aseguró el piloto de Honda.

"Seguimos estando lejos, pero mi objetivo ahora que estamos en la quinta carrera camino de la sexta es seguir empujando y seguir trabajando, seguir confiando en que van a llegar cosas, que van a llegar evoluciones y ahora se ha visto que yo he dado mi ciento por ciento este fin de semana, sí que es cierto que he fallado, y ha sido fallo mío estas dos últimas vueltas, en las que quizás me tendría que haber conformado con el cuarto, pero es muy fácil decirlo ahora, pero cuando estás ahí en caliente, después de un mes y medio, lo ves tan cerca que te dejas llevar", agregó Márquez. EFE

