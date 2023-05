L.A. Dodgers 4, San Diego 2

San Diego Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 5 2 Totals 31 4 8 4 Tatis Jr. rf 4 0 0 0 Betts ss-rf 3 0 1 0 Machado 3b 4 0 0 0 Freeman 1b 3 2 2 0 Soto lf 4 1 2 1 Smith c 4 0 1 1 Bogaerts ss 4 0 1 0 Muncy 3b 4 1 1 0 Cruz dh 4 0 1 0 J.Martinez dh 3 1 1 3 Odor pr 0 0 0 0 Outman cf-lf 3 0 0 0 Cronenworth 1b 4 0 0 0 Heyward rf-cf 3 0 0 0 Kim 2b 3 1 1 1 Vargas 2b 4 0 1 0 Nola c 2 0 0 0 Peralta lf 3 0 1 0 Grisham ph-cf 1 0 0 0 Rojas ss 1 0 0 0 Engel cf 2 0 0 0 Sullivan ph-c 1 0 0 0

San Diego 110 000 000 — 2 Los Angeles 301 000 00x — 4

E_Betts (1), Muncy (5). DP_San Diego 0, Los Angeles 1. LOB_San Diego 4, Los Angeles 8. 2B_Freeman (13), Betts (11). HR_Soto (7), Kim (4), J.Martinez (5).

IP H R ER BB SO

San Diego Musgrove L,1-1 5 2-3 8 4 4 4 5 Cosgrove 1 1-3 0 0 0 1 1 N.Martinez 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Urías W,5-3 7 3 2 2 0 4 Phillips H,3 1 0 0 0 0 1 Graterol H,4 2-3 2 0 0 0 0 Ferguson S,1-1 1-3 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Rob Drake; First, Bill Miller; Second, Chad Whitson; Third, Jeremy Riggs.

T_2:26. A_51,334 (56,000).