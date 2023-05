Europa en juego en el Benito Villamarín

Sevilla/Madrid, 14 may. El Betis, sexto clasificado, buscará ante su afición una victoria que le afiance en esa posición mientras que el Rayo tratará de dar la sorpresa en el Benito Villamarín sabiendo que con un triunfo se situaría séptimo y en puestos europeos.

Después de la importante victoria en San Mamés ante el Athletic, el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini se consolidó en la sexta posición de la tabla y ahora mira con ganas de ascender a la quinta, que ocupa el Villarreal, rival que también se quiere aferrar a ella y más con la victoria de esta jornada ante el conjunto bilbaíno, que es el que ha salido peor parado en esta pelea.

Pellegrini vuelve a tener a su disposición a casi todo los componentes de su plantilla, con la excepción de un lesionado de larga duración, el mediapunta francés Nabil Fekir, y del central Víctor Ruiz, quien había regresado al trabajo del grupo pero que ha recaído de una lesión muscular.

Sobre el extremo Joaquín Sánchez, que ya estuvo en Bilbao aunque no jugó al no estar completamente recuperado de un esguince leve de rodilla, Pellegrini tendrá que valorar su participación con los médicos y no será hasta última hora del lunes cuando se decida por el equipo a utilizar ante el Rayo.

Sí regresan tras cumplir sanción en Bilbao el centrocampista de contención Édgar González y también el central italobrasileño Luiz Felipe Ramos tras varias semanas ausentes por mermas físicas.

Otros que se han puesto a disposición del preparador chileno son el centrocampista portugués William Carvalho y el extremo hispanoargentino Juan Cruz, tras haber pasado un proceso febril el primero y haber jugado la pasada semana con el filial el segundo para recuperar ritmo de competición tras una lesión.

Enfrente estará el Rayo, que tras lograr la permanencia, y conocer que la séptima plaza da acceso a Europa, se ha ilusionado con este nuevo objetivo en el tramo final de curso.

El equipo madrileño es consciente que con una victoria esta jornada, dados los tropiezos de Girona y Athletic Club de Bilbao, se situaría séptimo, por lo que la motivación es máxima dentro del vestuario para afrontar el partido.

Andoni Iraola, técnico del Rayo, cuenta con todos sus efectivos para este encuentro, por lo que podrá alinear un once de garantías al que volverá el central francés Florian Lejeune, que cumplió el último partido sanción, desplazando al banquillo al ghanés Abdul Mumin.

La buena noticia para el técnico vasco es que el delantero colombiano Radamel Falcao, ya recuperado de una lesión muscular que le mantenía inactivo hace casi un mes, ya está recuperado. Aún así no se espera que salga de inicio, un honor que podría recaer en Raúl de Tomás dado el buen rendimiento que tuvo la última jornada, en la que se estrenó como goleador ante el Valladolid.

Alineaciones probables:

Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Pezzella, Égar, Miranda: Guido Rodríguez, Guardado; Rodri, Canales, Ayoze; Borja Iglesias.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín, Comesaña; Isi, Trejo, Álvaro; Raúl de Tomás.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00 (19:00 GMT).

------------------------------------------------------------

Clasificación: Betis (6º, 52 puntos); Rayo (10º, 46 puntos).

La clave: El Betis debe tener tranquilidad y ser constante en su juego para buscar el gol que en las últimas jornadas le cuesta encontrar, mientras que el Rayo, quizá con menos presión, puede beneficiarse de esa circunstancia,

El dato: la última victoria del Rayo en el Benito Villamarín se produjo el 25 de agosto de 2012, hace diez años y medio.

La frase:

- Iraola (Rayo): "No estamos tan lejos de conseguir algo importante".

- Pellegrini (Betis): "Estoy centrado más en el partido que en las matemáticas".

El entorno: Vuelve el Betis a su estadio en horario nocturno y en día laborable, aunque se espera una gran entrada en el Benito Villamarín. EFE

