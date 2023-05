Elecciones locales en Italia, una prueba para el Gobierno Meloni y un reto para Schlein

Roma 14 may. Los comicios locales que se celebran desde hoy en 790 municipios italianos, 17 de ellos capitales de provincia, para los que están convocados más de 6 millones de electores, es una nueva prueba para el Gobierno derechista de Giorgia Meloni tras siete meses en el poder, pero también es el primer gran reto electoral de la nueva líder de la oposición, la progresista Elly Schlein.

Los colegios electorales están abiertos este domingo desde las 07.00 hasta las 23.00 horas locales (05.00-21.00 GMT) y mañana, lunes, hasta las 15.00 (13.00 GMT), cuando comenzará el recuento.

Para las localidades de más de 15.000 habitantes está prevista una segunda vuelta en caso de ausencia de mayorías absolutas, que se celebrará los 28 y 29 de mayo, cuando también se votará en algunos municipios de las islas de Sicilia y Cerdeña (sur), mientras que Trentino y Valle d'Aosta (norte) lo harán el próximo día 21.

En juego, entre ambas vueltas, hay una capital regional, Ancona, y 17 provinciales, entre ellas Brescia, Pisa, Siena, Latina, Treviso y Brindisi, con la derecha actualmente en ventaja, pues gobierna en 9 de ellas, mientras que el centro-izquierda lo hace en 6, por lo que el reto es tanto para la mayoría en el poder como para la oposición.

Las elecciones mostrarán, siete meses después de la formación del Ejecutivo de Meloni, las simpatías que recoge el centroderecha, que se presenta compacto y unido: "Puede afectar al peso de nuestro Gobierno", advirtió uno de sus socios, el incombustible Silvio Berlusconi, en un videomensaje desde el hospital de Milán (norte) en el que está ingresado por una pulmonía derivada de la leucemia que padece.

"Me gustaría recordar a todos nuestros conciudadanos el deber de ir a votar, porque los que no votan dejan a otros decidir sobre el futuro de su municipio y de su ciudad. Así que el que no vota no es un buen ciudadano, no es un buen italiano", dijo este viernes el tres veces primer ministro, de 86 años.

También será la primera gran prueba electoral para la líder del Partido Demócrata (PD), la principal formación de centro-izquierda, que en estos comicios espera dar un impulso a su nueva secretaria general y retomar algunas feudos perdidos en 2018, en particular Siena y Pisa, una de las 6 capitales donde acude en alianza con el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) y que servirá puede evaluar si con Schlein esta coalición puede ir más allá.

"No está en la agenda, no está sobre la mesa una alianza estructural ", ha señalado el líder del M5S, el ex primer ministro Giuseppe Conte, que se ha mostrado en sintonía en algunos aspectos con Schlein, como en sus críticas a la reforma laboral de Meloni. EFE

mr/pi

(foto)