Cleveland 8, L.A. Angels 6

Los Angeles Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 36 6 10 6 Totals 32 8 12 7 Moniak lf 4 3 3 1 Kwan lf 3 2 3 0 Trout cf 4 1 0 0 Rosario ss 4 2 3 1 Ohtani dh 4 0 1 1 Ramírez 3b 4 1 2 1 Rendon 3b 2 0 0 1 Bell dh 3 0 1 1 Rengifo 2b 1 0 1 1 Freeman pr-dh 0 1 0 0 Renfroe rf 5 0 2 0 Naylor 1b 4 1 2 3 Phillips pr 0 0 0 0 Arias rf 2 0 0 0 Drury 2b-1b 5 0 2 0 Fry ph-c 1 0 0 0 Urshela 1b-3b 4 0 0 0 Giménez 2b 4 1 1 1 Thaiss c 3 1 0 0 Straw cf 3 0 0 0 Neto ss 4 1 1 2 Gallagher c 2 0 0 0 Brennan ph-rf 2 0 0 0

Los Angeles 102 000 120 — 6 Cleveland 000 002 06x — 8

E_Arias (2), Rosario (7). DP_Los Angeles 3, Cleveland 1. LOB_Los Angeles 9, Cleveland 4. 2B_Ohtani (8), Drury (7), Kwan (7), Ramírez (11), Rosario (5). HR_Moniak (1), Neto (2), Naylor (5), Giménez (3). SB_Rosario (7), Moniak 2 (2), Kwan (9), Straw (9), Phillips (3). SF_Rendon (4).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Detmers 5 6 2 2 2 3 Devenski H,3 1 0 0 0 0 2 Wantz H,2 1 1-3 4 4 4 1 1 Tepera L,2-2 BS,0-2 2-3 2 2 2 1 1

Cleveland Quantrill 6 6 3 3 3 2 De Los Santos 1 2 1 1 0 2 Morgan W,2-0 1 1 2 0 0 1 Stephan S,2-4 1 1 0 0 1 1

Detmers pitched to 2 batters in the 6th.

HBP_Quantrill (Trout). WP_Devenski.

Umpires_Home, Junior Valentine; First, Adrian Johnson; Second, Quinn Wolcott; Third, Manny Gonzalez.

T_2:55. A_27,644 (34,788).