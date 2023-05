Chicago White Sox 3, Houston 1

Houston Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 34 1 8 1 Totals 35 3 13 3 Dubón 2b 4 0 1 1 Anderson ss 4 0 3 0 Bregman 3b 4 0 1 0 Benintendi lf 3 0 2 0 Alvarez dh 4 0 1 0 Vaughn 1b 4 0 0 0 Tucker rf 4 0 1 0 Moncada 3b 4 1 3 0 J.Abreu 1b 3 0 0 0 Robert Jr. cf 4 2 2 2 Peña ss 4 0 3 0 Sheets rf 4 0 1 0 Julks lf 4 1 0 0 Marisnick rf 0 0 0 0 Salazar c 3 0 0 0 Alberto 2b 4 0 1 0 Diaz ph 1 0 0 0 Zavala c 4 0 1 1 Meyers cf 3 0 1 0 Pérez dh 2 0 0 0 Haseley ph-dh 2 0 0 0

Houston 000 000 100 — 1 Chicago 000 100 02x — 3

E_Salazar (1). DP_Houston 1, Chicago 0. LOB_Houston 8, Chicago 9. 2B_Moncada 2 (6), Benintendi (9). HR_Robert Jr. (10).

IP H R ER BB SO

Houston Bielak 5 8 1 1 0 4 Maton 1 2 0 0 0 0 Stanek 1 0 0 0 1 1 Montero L,0-3 1 3 2 2 0 0

Chicago Cease 6 4 0 0 2 5 López H,3 2-3 2 1 1 0 1 Kelly W,1-1 1 1-3 1 0 0 0 2 Graveman S,2-2 1 1 0 0 0 1

WP_Graveman.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Stu Scheuwater; Second, Malachi Moore; Third, Mark Wegner.

T_2:37. A_23,242 (40,241).