Blanca Paloma: "Aquí hay muchas cosas que no tienen que ver conmigo o con la canción"

Liverpool (Reino Unido), 14 may. Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023, aseguró que en el festival "hay muchas cosas que no tienen que ver" con ella ni con "su canción" y que "quizás el concurso no esté preparado para el espacio íntimo y de trance" que han creado con "EaEa".

La española, con su interpretación de "EaEa", sumó 95 puntos en el jurado profesional y solo cinco en el televoto, lo que le relegó a la decimoséptima posición de la tabla de Eurovisión.

"Estoy muy bien, estoy feliz y muy agradecida, porque hemos llegado hasta aquí con una propuesta muy arriesgada, preparados para todo, para ganar y para lo que ha pasado también. No es malo, yo animo a que futuros candidatas no dejen de presentar propuestas arriesgadas. Es un trabajito que se tiene que hacer poco a poco y aquí está la semilla plantada. Hay Blanca Paloma para rato. Esto es un empujón muy grande para mí", explicó la artista ante los medios españoles.

La opinión de la audiencia fue una gran losa para las aspiraciones de la delegación española, que soñaba con repetir una gran actuación como la de Chanel el año pasado, cuando se llegó hasta la tercera posición, solo superada por Ucrania y Reino Unido.

"Es que estamos haciendo algo muy particular. Ojalá sigamos haciéndolo. Yo lo voy a seguir haciendo, esto no me va a detener. Creo que hay que seguir haciendo el trabajo de exportar nuestra música. Quizás es un concurso que tiene otros factores que se nos escapan, aquí hay muchas cosas que no tienen que ver conmigo o con la canción. Todo lo que estaba en mi mano lo he dado. Me quedo tranquila, si hubiera quedado en esta posición por hacerlo mal me hubiera ido a mi casa fatal, pero es que ha sido una buena actuación", aseguró la cantante.

"No sé si se trata de que no se entienda el flamenco... Creo que en este festival se ponen en valor otras cosas que yo entiendo al verlo ahí en directo. Hay espectáculos que te llevan a lugares... El lugar al que te llevamos con 'EaEa', que es un trance, una invocación, es más íntimo y quizás este festival no esté preparado para este espacio que hemos creado", afirmó la cantante.

Sobre si volverá en el futuro al festival, con ha hecho Loreen, que ha ganado en 2012 y 2023, la española afirmó que no "descarta nada" y que lo más valioso que se lleva del evento son "las tablas": "haber salido a ese escenario como si fuera mi casa y hacer lo mío y disfrutarlo". EFE

