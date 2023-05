Baltimore 2, Pittsburgh 0

Pittsburgh Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 30 0 3 0 Totals 29 2 5 2 Hayes 3b 4 0 0 0 Mullins cf 4 0 0 0 Reynolds lf 4 0 1 0 Rutschman c 3 1 2 1 Joe rf 4 0 0 0 Santander rf 4 0 0 0 Santana 1b 3 0 1 0 Mountcastle 1b 3 0 0 0 Suwinski cf 3 0 0 0 Frazier 2b 3 0 1 0 Andujar dh 3 0 0 0 Hays lf 3 0 1 0 Bae 2b 3 0 0 0 Henderson 3b 3 1 1 1 Owings ss 2 0 0 0 Mateo ss 3 0 0 0 Marcano ph-ss 1 0 1 0 O'Hearn dh 3 0 0 0 Delay c 3 0 0 0

Pittsburgh 000 000 000 — 0 Baltimore 110 000 00x — 2

LOB_Pittsburgh 5, Baltimore 4. 2B_Marcano (3). HR_Rutschman (6), Henderson (4).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Contreras L,3-4 7 5 2 2 1 1 Stephenson 1 0 0 0 0 1

Baltimore Wells W,3-1 7 1 0 0 2 8 Cano H,7 1 1 0 0 0 0 Bautista S,10-13 1 1 0 0 0 3

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, John Libka; Second, Edwin Jimenez; Third, James Hoye.

T_2:04. A_21,926 (45,971).