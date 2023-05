Augusto Fernández asegura que "es el primer fin de semana" que lo hace todo bien

Le Mans (Francia), 14 may. El español Augusto Fernández (GasGas RC 16), que finalizó cuarto el Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans, no dudó en afirmar que "es el primer fin de semana que lo hago todo bien".

"Tampoco lo quiero decir con la boca muy grande porque es el primer fin de semana que hago todo bien, pero hay que llegar a Mugello y seguir así, es un buen paso y ahora se trata de mantenerlo", dijo muy contento Fernández.

"Sabía que mi problema siempre han sido las clasificaciones, porque luego en la carrera siempre es un poco mejor, pero hicimos unas buenas clasificaciones y acabamos duodécimo, y dije que mi ritmo era algo mejor que esa posición, pero no me imaginaba tanto", reconoció el piloto de GasGas.

"He hecho una buena salida y con el lío que ha habido me he podido enganchar al grupo y luego he visto que podía estar ahí, he intentado aguantar y la verdad es que estoy sorprendido porque en cada vuelta me he sentido bien, con buen ritmo toda la carrera y sí que es verdad que al final he sufrido un poco con el neumático blando trasero y que Aleix -Espargaró- venía fuerte con el duro, pero me he podido defender y el resto de la carrera ha sido como yo me sentía, así que contento", recalcó Fernández.

Augusto Fernández recuerda que "en la carrera sprint me equivoqué, era la primera vez que salía así, en el grupo, y tuve, aparte de la caída, un recto en la curva nueve, por la aspiración de otra moto, que tienes que frenar un poco antes, y lo experimenté ayer, por eso hoy he ido con un poco más de cuidado ya que necesito experimentarlo y necesito muchas vueltas, por eso es terminar todas las carreras que pueda".

"Lo que más complicado tengo son las clasificaciones, que aquí ha salido, aunque no sé muy bien cómo, pero ahora vamos a Mugello, así que a ver si podemos volver a cumplir con el objetivo de entrar en la segunda clasificación y ya veremos", explica Augusto Fernández. EFE

JLL