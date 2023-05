Arteta pide perdón a sus aficionados

Redacción deportes, 14 may. El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, lamentó el varapalo sufrido en el Emirates Stadium ante el Brighton (0-3) que aleja a los gunners del título de la Premier, por el que han pujado a lo largo de la temporada.

El Arsenal queda a cuatro puntos del primer puesto del Manchester City que ganó a domicilio al Everton y que tiene, además, un partido menos.

"Tenemos que pedir disculpas a nuestra gente, sobre todo por la mala segunda parte", dijo en Londres Arteta, tras una derrota que deja muy cuesta arriba el título de la Premier.

"Debemos asimilar lo que sucedió en la segunda parte, ver que es lo que ha pasado. En cuanto al título, debemos seguir hasta que matemáticamente no tengamos posibilidades. La segunda posición esta asegurada, eso es cierto", indicó el preparador del conjunto gunner.

Arteta no quiso valorar si la victoria del Manchester City ante el Everton justo antes de que su equipo recibiera al Brighton, influyó en el partido del Emirates. "Eso no puede justificar lo que sucedió, sobre todo en la segunda parte en la que perdimos concentración y algunos duelos", insistió.

"Individualmente hemos estado por debajo de nuestro nivel y soy el responsable de lo que ha pasado porque debo sacar lo mejor de cada jugador. He intentado hacerlo de todas las maneras pero como se ha visto no lo he conseguido", asumió Mikel Arteta. EFE

