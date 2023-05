Argentino Ortiz dice que si el América desea "alcanzar la gloria" debe aprender a sufrir

México, 14 may. El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, aseveró este sábado que si su equipo quiere ganar el título del torneo Clausura debe aprender a superar las crisis como lo hizo en los cuartos de final.

"Para conseguir la gloria hay que aprender a sufrir como hoy sufrimos. Durante el primer tiempo no demostramos de lo que somos capaces, no hay excusas para el mal partido que dimos", dijo el técnico luego de avanzar a la semifinal, a pesar de caer 1-2 ante San Luis en el duelo de vuelta de cuartos de final.

En el juego de ida disputado en San Luis Potosí el miércoles pasado las Águilas vencieron 3-1. En el marcador total el América se impuso 4-3.

San Luis fue agresivo desde el inicio del duelo en el Estadio Azteca. Tomó ventaja con goles del español Unai Bilbao y del brasileño Leonardo Bonatini en el primer tiempo. El uruguayo Brian Rodríguez anotó para el local en la segunda mitad.

Ortiz aseguró que los dos tantos con los que San Luis tomó ventaja no le sorprendieron.

"Yo tuve claro desde que supe el rival que teníamos en cuartos de final, lo dejé claro: San Luis es un rival de respeto. Es un equipo que juega muy bien más allá de que no dimos el mejor partido", explicó.

El estratega reconoció la superioridad que el equipo visitante exhibió en el primer lapso.

"No hay culpables, reconocemos al rival. Sí me voy molesto, pero a veces es bueno recibir una bofetada a tiempo como nos sucedió. San Luis dominó el juego en el primer tiempo, lo reconozco, pero al final logramos el objetivo, no de la manera que queríamos, pero avanzamos".

Fernando Ortiz subrayó la necesidad que tienen sus dirigidos por mejorar en la defensa.

"Es algo que he venido diciendo, tenemos distracciones que debemos corregir, y las trabajamos, pero no tengo una bola mágica para saber lo que sucederá en el partido".

Es la tercera vez que Ortiz clasifica a la semifinal a su equipo desde que tomó la dirección técnica del América hace un año. Fue eliminado por el Pachuca en el Clausura 2022; en el torneo de Apertura del mismo año el Toluca fue su verdugo.EFE

