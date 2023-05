84-91. El Barcelona certifica el liderato en Vitoria

Vitoria, 14 may. El FC Barcelona certificó este domingo el liderato de la Liga ACB en Vitoria con un triunfo ante el Cazoo Baskonia por 84-91, en un duelo de alto voltaje que comenzó a cocinar con un gran tercer cuarto.

Los culés acabarán la fase regular en los más alto y los vascos se jugarán la segunda plaza ante el Real Madrid.

El parcial de 19-28 del tercer cuarto fue clave en el triunfo catalán que encontró a Álex Abrines y Nico Laprovittola en los momentos importantes del enfrentamiento, con 18 puntos cada uno.

Los locales lograron engancharse al partido bajo la batuta de Darius Thompson, pero echaron de menos mayor acierto exterior, aunque Vanja Marinkovic acabó con 20 puntos.

El choque comenzó con mucho ritmo y un gran ambiente en un abarrotado Fernando Buesa Arena. El Barça comenzó castigando los errores defensivos de un Baskonia, que siguió el ritmo anotador de los culés gracias a ocho puntos de Vanja Marinkovic y otros nueve de Darius Thompson.

Nikola Mirotic respondía en la otra canasta con acciones de mucha calidad que sobrepasaban a Daulton Hommes. a pesar de todo, los vascos lograron que se agotará hasta en dos ocasiones la posesión de la escuadra catalana, que encontró respuesta desde el triple para irse por delante tras los primeros 10 minutos, 21-24.

Los de Sarunas Jasikevicius provocaron el primer momento complicado del partido en el arranque del segundo acto gracias al acierto de Kyle Kuric y la dirección de Rokas Jokubaitis que amplió la renta hasta los siete puntos.

Los de Joan Peñarroya reaccionaron con un parcial de 11-0 que les colocó por delante y provocó que el técnico lituano cambiara a todo el quinteto que se encontraba en pista.

Dos triples de Álex Abrines dieron aire al Barça cuando estaba contra las cuerdas en ritmo y sensaciones y aunque el tiro libre baskonista amortiguó el regreso culé, el partido se fue al descanso con un empate a 45, antes de que Mike Tobey cometiera su cuarta falta personal.

Tras el paso por vestuarios, la anotación se disparó en los dos bandos. El Barça sumó de tres en tres y recuperó la iniciativa en un marcador que apenas tuvo brechas amplias.

El conjunto catalán encontraba puntos desde varios flancos, mientras el Baskonia sufría para sumar. Markus Howard no aparecía y Álex Abrines castigaba desde el perímetro para que su equipo consiguiera la máxima diferencia hasta el momento, 62-73, tras un parcial de 2-9, que cerró un tercer cuarto en el que el Barcelona subió la intensidad defensiva.

El Baskonia no encontraba el chispazo que cambiara la dinámica del partido, aunque no le perdió la cara al encuentro. Dani Díez logró frenar a Nikola Mirotic, pero lo catalanes no dejaron de encontrar hombres libres para mantener a raya a los locales.

A cada canasta de los vitorianos respondían los barcelonistas con la inspiración de Álex Abrines y el argentino Nico Laprovittola que fue cogiendo temperatura con el paso de los minutos.

El Baskonia se acercó desde el tiro libre. A un minuto para el final el Barcelona vencía por cuatro puntos, 84-88, Markus Howard no pudo anotar desde el 4,60 y Tomas Satoransky rubricó la victoria culé por 84-91.

- Ficha técnica:

84 - Cazoo Baskonia (21+24+19+20): Thompson (15), Marinkovic (20), Giedraitis (4), Hommes (14) y Costello (4) -cinco inicial-, Howard (9), Sedekerskis (5), Díez (2) y Kotsar (10).

91 - Barça (24+21+28+18): Satoransky (8), Laprovittola (18), Abrines (18), Mirotic (13) y Nnaji (6)-cinco inicial-, Da Silva (5), Sanli (8), Kuric (6), Jokubaitis (4), Sergi Martínez (-), Paulí (-) y Tobey (5) .

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Jordi Aliaga y Sergio Manuel. Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Peñarroya (min.27).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigesimotercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 15.208 espectadores. EFE

1011598

jd/jl

(foto)