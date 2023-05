0-0. Ni Toulouse, ni Nantes, en partido que arrancó con retraso por amenaza de bomba

Redacción deportes, 14 may. En un duelo marcado por lo extradeportivo, retrasado en su inicio por una amenaza de bomba y sin la presencia de seis jugadores habituales, cinco del conjunto local y uno de los visitantes, por su negativa a vestir las camisetas con los dorsales arcoíris, el Toulouse y el Nantes completaron su compromiso de la trigésima quinta jornada sin pena ni gloria y sin goles.

No le queda mucho por hacer en lo que queda de curso al cuadro local de Philippe Montanier que no pudo contar con el marroquí Zakaria Aboukhlal, el maliense Moussa Diarra, el argelino Fares Chaibi, el bosnio Said Hamulic y el caboverdiano Logan Costa, el quinteto que se negó a usar la indumentaria establecida para todos los partidos por el día mundial contra la homofobia y transfobia del próximo miércoles.

El Nantes, que se juega la permanencia en cada jornada, no tuvo en su equipo a Mostafa Mohamed que rechazó formar parte del encuentro por el mismo motivo que los otros cinco.

El duelo del estadio Municipal fue la reedición de la final de la Copa de Francia que ganó el Toulouse y que perdió el Nantes, campeón el pasado año. Los visitantes salieron del duelo con un solo punto, insuficiente para sus aspiraciones.

El Nantes de Pierre Aristouy es cuarto por la cola, marca el descenso y queda a un punto del Auxerre, que marca la salvación, a falta de tres jornadas para el final de la temporada. EFE

apa/arh