Sudáfrica afirma que no está alineada en la guerra de Ucrania tras la acusación de EEUU

Johannesburgo, 13 may. El asesor especial de seguridad nacional de Sudáfrica, Sydney Mufamadi, aseguró hoy que su país está "activamente no alineado" en la guerra de Rusia contra Ucrania, después de las acusaciones estadounidenses de que había suministrado armas a Moscú.

"Decir que somos (...) no alineados no significa que no tengamos una opinión sobre las guerras en general", dijo Mufamadi en declaraciones recogidas por la cadena pública SABC.

En este sentido, el asesor especial de seguridad subrayó que Sudáfrica es contraria a los conflictos bélicos y que hará "todo lo necesario y posible" para evitarlos.

La polémica surgió después de que el pasado jueves el embajador estadounidense, Reuben Brigety, aseguró en una rueda de prensa en Pretoria que Sudáfrica proporcionó armamento a Rusia a través del barco ruso "Lady R", que atracó en la base naval de Simon's Town, en Ciudad del Cabo (suroeste), en diciembre de 2022.

Brigety habló ayer, viernes, con el ministro de Exteriores sudafricano, Naledi Pandor, para "corregir cualquier malinterpretación dejada por mis comentarios públicos".

Brigety dijo en su cuenta de la red social Twitter que en la conversación reafirmó "la sólida alianza" entre Estados Unidos y Sudáfrica, así como "la importante agenda" de temas que tienen ambos presidentes.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también llamó ayer a Pandor para subrayar la importancia de la relación estratégica entre Estados Unidos y Sudáfrica así como la cooperación en temas de comercio, salud y energía, informó el Departamento de Estado.

Según informó el canal sudafricano News24, el embajador estadounidense había declarado que "entre las cosas que notamos fue el atraque del mercante en la base naval de Simon's Town entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022, y estamos seguros de que cargó allí armas y municiones de regreso a Rusia".

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó el pasado jueves que su Gobierno investiga las alegaciones del embajador estadounidense y explicó que dará más detalles cuando haya concluido la indagación.

Sudáfrica asegura haber adoptado una postura neutral sobre la guerra de Ucrania y ha pedido diálogo para resolver el conflicto.

Esta posición no está solo vinculada al papel estratégico político y económico que Moscú tiene en algunos países de África, sino también a motivos históricos como el apoyo ruso a los movimientos anticolonialistas y de liberación del siglo XX,y a la lucha contra el régimen segregacionista del "apartheid" en el caso de Sudáfrica. EFE

jhb-mrgz/fpa