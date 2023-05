Sábado, 13 de mayo de 2023 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Zelenski le dice al papa que "no puede haber igualdad entre víctima y agresor"

Ciudad del Vaticano. El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, le pidió hoy al papa Francisco que condene "los crímenes rusos en Ucrania, porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor". El papa y Zelenski se reunieron este sábado por primera vez desde el inicio de la invasión rusa, en un esperado encuentro que llega después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para intentar ponerle fin al conflicto, de la cual aún no se conocen los detalles. En la reunión, el papa "subrayó en particular la urgente necesidad de 'gestos de humanidad' hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto", según un comunicado difundido por el Vaticano.

UCRANIA GUERRA

Kiev y Moscú se atribuyen avances en Bajmut y sube la tensión en otros puntos del frente

Moscú/Kiev. Ucrania y Rusia se atribuyeron hoy sendos avances en la localidad de Bajmut y sus alrededores, mientras las tensiones comienzan a subir en otros puntos del frente en el Donbás. "Continúa la operación defensiva en la dirección de Bajmut. Nuestros soldados están avanzando en algunas zonas del frente, mientras que el enemigo está perdiendo equipos y hombres", escribió el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Syrskyi, en la red Telegram.

Por otra parte, Alemania anunció hoy un nuevo y amplio paquete de ayuda militar a Ucrania por más de 2.700 millones de euros que incluirá sistemas de defensa aérea, vehículos blindados de combate y artillería, entre otro equipamiento. En un comunicado difundido este sábado, el Ministerio de Defensa alemán señala que la ayuda incluye 18 obuses con ruedas, munición de artillería, misiles guiados para los sistemas de defensa aérea, 4 unidades de fuego IRIS-T SLM, 12 lanzadores IRIS-T SLS, carros de combate y vehículos de combate de infantería, más de 100 vehículos blindados y más de 200 drones de reconocimiento.

ISRAEL PALESTINA

Los esfuerzos para una tregua en Gaza naufragan y la escalada de violencia amenaza con alargarse

Jerusalén/Gaza. El intercambio de fuego entre Israel y las milicias palestinas de Gaza se reanudó este sábado después de una noche de calma. La aviación israelí bombardeó nuevos puestos militares de la Yihad Islámica, que lanzó más cohetes desde la Franja y dijo estar preparándose para "meses de confrontación". En tanto, los intentos de tregua volvieron a naufragar después de que la pasada noche, los mediadores egipcios presentaran una propuesta para un alto el fuego, seguida de una pausa en los enfrentamientos, que hizo alimentar las esperanzas de una pausa en la escalada bélica que hoy entró en su quinto día, pero las partes rechazaran el nuevo borrador.

EEUU MIGRACIÓN

La frontera entre EE.UU. y México se mantiene en calma por segundo día consecutivo

El Paso (EE.UU.). La situación en la frontera entre Estados Unidos y México a la altura de El Paso (Texas), el punto por donde más migrantes han cruzado en los últimos meses, continúa tranquila por segundo día consecutivo desde el levantamiento del Título 42, una norma que permitía las expulsiones en caliente sobre la base de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19. En la mañana de este sábado, la línea fronteriza al sureste de las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez (Chihuahua, México) se veía tranquila, a pesar de la zozobra en la que están sumidos miles de inmigrantes.

SUDÁN REBELIÓN

Jartum sigue bajo fuego cruzado y en espera de tregua humanitaria tras el acuerdo de Yeda

Jartum. Jartum vivió hoy una nueva jornada de bombardeos y contraataques entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en medio de una creciente batalla mediática, con acusaciones mutuas de provocar daño a la población civil, pese al reciente acuerdo de Yeda y a la espera de una nueva tregua humanitaria. El Ejército reanudó sus ataques aéreos contra posiciones de los paramilitares en distintas zonas del estado de Jartum, conocida como la capital triangular por aglutinar tres ciudades (Jartum -la ciudad antigua-, Um Dorman y Jartum Norte) todas ellas ribereñas de los ríos Nilo Azul o Nilo Blanco.

COLOMBIA PAZ

El ELN critica al presidente colombiano Gustavo Petro por "estigmatizar" a la guerrilla

La Habana. La delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que negocia en Cuba un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia acusó este sábado al presidente Gustavo Petro de "estigmatizar" a esa guerrilla al referirse a la "economía ilícita". Petro pidió el viernes una "estrategia contundente" contra la "economía ilícita" y aseguró que "es necesario cerrar el grifo a fin de que esos grupos no compren más armas y engroden sus filas". En respuesta, los negociadores del ELN consideraron que las palabras del presidente son "cuestionamientos directos" y parte de un "trato irrespetuoso y estigmatizante" con esa organización.

EEUU ELECCIONES

Biden dice que el supremacismo blanco es la mayor "amenaza terrorista" en EE.UU.

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este sábado que el supremacismo blanco es la "amenaza terrorista" más peligrosa para su país e hizo un llamamiento a frenar la violencia política ante las elecciones del próximo año. El mandatario hizo esta advertencia durante en un acto de graduación de la Universidad de Howard, en Washington, una institución educativa que tradicionalmente ha formado a estudiantes afroamericanos, entre quienes se encuentra la actual vicepresidenta, Kamala Harris.

CICLÓN MOCHA

Bangladesh cierra puertos y evacua a decenas de miles personas ante la llegada del ciclón Mocha

Daccay. Las operaciones de puertos y aeropuertos de la costa este de Bangladesh fueron suspendidas este sábado ante la llegada del severo ciclón Mocha, mientras aceleran la evacuación de decenas de miles de personas de las zonas cercanas al nivel del mar, habitadas en gran medida por refugiados rohinyá, una minoría musulmana apátrida en Myanmar que ha buscado protección en Bangladesh. El secretario de la Autoridad Portuaria de Chittagong, Omar Faruk, que maneja buena parte de las operaciones del comercio exterior del país, confrimó a EFE la suspensión de las actividades.

VENEZUELA GOBIERNO

Gobierno de Venezuela despliega de nuevo plan cívico-militar para reparar centros de salud

Caracas. El Gobierno de Venezuela desplegó hoy de nuevo el plan civil y militar lanzado el año pasado para la reparación de centros de salud en Caracas y varios estados del país, donde funcionarios y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están entregados a la revisión y realización de reparaciones. La ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, aseguró que no solo se trata de reparaciones de infraestructura de los centros de salud, sino que las acciones incluyen también la revisión del equipamiento médico y la activación de los equipos de alta tecnología. La crisis sanitaria venezolana es una de las circunstancias que motivaron el éxodo masivo de venezolanos a partir de 2015, que actualmente supera los siete millones. EFE

int-ie-szg/mf