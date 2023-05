Premios Tony no se retransmitirán en televisión por huelga de guionistas de EE.UU.

Washington, 12 may. Los premios Tony, considerados los Oscar del teatro, no serán retransmitidos este año por televisión debido a la actual huelga del Sindicato de Guionistas (WGA) de EE.UU.

Según adelantó el medio The Hollywood Reporter, el WGA negó este viernes una solicitud de exención por parte del comité de administración de los premios Tony para permitir que la ceremonia se pudiera retransmitir en la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount+ el próximo 11 de junio.

Esto no significa que los premios no serán celebrados: entre los "planes b" del comité que los organiza esta llevar a la cabo la ceremonia, con un reducido grupo de audiencia sin retransmisión televisiva, simplemente anunciar los ganadores o posponerla después de que acabe la huelga que comenzó el 2 de mayo, informaron medios especializados.

Entre las producciones que esperan obtener un galardón en los Tony están las obras "Shucked", "Some Like It Hot" y "New York, New York".

La ceremonia número 76 de los Tony estaba programada para el 11 de junio en el teatro United Palace en el barrio Washington Heights en Nueva York. La actriz Ariana DeBose, conocida por participar las películas "West Side Story" (2021) y el musical "Hamilton", está anunciada como la presentadora de la ceremonia.

El pasado 2 de mayo el WGA se declaró en huelga después de casi dos meses de negociaciones fallidas con la AMPTP para la renovación de su contrato.

Los guionistas exigen mejores condiciones de trabajo, un incremento en los incentivos que las plataformas de "streaming" les pagan por volver a emitir sus producciones, así como regulación de las creaciones fruto de la inteligencia artificial, entre otras peticiones.

Desde entonces, programas de entrevistas nocturnas como "The Late Show" o "Saturday Night Live" pararon la emisión de nuevos capítulos y series como "Stranger Things", "Abbott Elementary" o "Severance" frenaron su desarrollo a causa del parón. EFE

aaca/