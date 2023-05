Philadelphia 6, Colorado 3

Philadelphia Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 33 6 7 5 Totals 33 3 10 3 Turner ss 4 1 1 0 Blackmon dh 3 1 1 1 Bohm 1b 3 2 1 1 Profar lf 4 0 2 0 Harper dh 4 1 2 2 Bryant rf 4 0 2 0 Castellanos rf 4 1 0 0 Cron 1b 3 0 0 1 Schwarber lf 4 1 1 2 Díaz c 4 0 1 0 Realmuto c 2 0 1 0 McMahon 3b 4 1 2 0 Stubbs ph-c 2 0 1 0 Grichuk cf 4 1 1 0 Sosa 3b 4 0 0 0 Castro 2b 2 0 0 0 Harrison 2b 3 0 0 0 Trejo ph-2b 1 0 0 0 Guthrie cf 2 0 0 0 Moustakas ph 1 0 0 0 Marsh ph-cf 1 0 0 0 Tovar ss 3 0 1 1

Philadelphia 000 000 330 — 6 Colorado 000 001 200 — 3

E_Harrison (1), Díaz (4). DP_Philadelphia 2, Colorado 0. LOB_Philadelphia 1, Colorado 5. 2B_Realmuto (10), Stubbs (1), Turner (8), Harper (2), McMahon (10), Profar (6). HR_Bohm (4), Schwarber (9). SB_Díaz (1). SF_Cron (2), Blackmon (3).

IP H R ER BB SO

Philadelphia Walker 6 7 3 3 0 3 Strahm W,3-3 1 1 0 0 0 1 Domínguez H,6 1 1 0 0 0 1 Kimbrel S,4-4 1 1 0 0 0 3

Colorado Gomber 6 2-3 5 3 3 0 6 Lawrence L,1-2 1 1-3 2 3 2 1 2 Hand 1 0 0 0 0 3

Walker pitched to 2 batters in the 7th.

WP_Walker.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Jordan Baker; Second, Ryan Wills; Third, Ben May.

T_2:15. A_32,038 (50,144).