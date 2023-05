Motagua agradece al paraguayo Roberto Moreira por los cinco años consagrados al club

Tegucigalpa, 12 may. Motagua agradeció este viernes al delantero paraguayo Roberto Moreira por los cinco años que jugó con el equipo hondureño, en el que se consagró como su máximo goleador extranjero, con 77."Querido paraguayo: Hoy, después de cinco años vistiendo nuestros colores, nos toca decirle hasta pronto a un gran jugador. Sabemos de tu compromiso, de tu entrega, pasión y amor por nuestros colores", publicó Motagua en Twitter, quien el 6 de mayo cumplió 36 años.

Señaló además que desde su llegada a Motagua, Moreira mostró que es "todo un profesional, un invaluable ser humano y excepcional líder".

"Tan es así, que te has ganado a pulso el cariño de toda la familia motagüense. Nos has entregado grandes alegrías, entre ellas, tres campeonatos de fútbol hondureño en los años 2018, 2019 y 2022", destacó el equipo, el segundo más popular del Honduras.

Moreira jugó 186 partidos de Liga y 38 en la Liga Concacaf, anotó 77 goles y se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de Motagua.

"Conocemos de lo exigente que fuiste contigo mismo, cada entrenamiento, cada partido lo viviste y te entregaste al máximo, sin escatimar esfuerzos" y "queremos que sepas que siempre se te recordará como ese enorme guerrero azul, siempre estaremos orgullosos de todos los momentos vividos. Te deseamos muchos éxitos Roberto Moreira", concluye el mensaje de agradecimiento del Motagua.

Moreira también elogió a la institución y sus hihchas.

"Quiero agradecer a la dirigencia del club Motagua por abrirme las puertas y ser parte de su historia, también me gustaría agradecer a todos los compañeros, utileros, cuerpo médico e integrantes de los distintos cuerpos técnicos con los que he tenido el placer de trabajar estos cinco años porque todos me han ayudado y con todos he aprendido algo", expresó el jugador.

También agradeció a los hinchas y garantizó: "siempre los llevaré en el corazón". EFE

