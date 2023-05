Käärijä, la locura se prepara para la sorpresa

Manuel Sánchez Gómez

Liverpool (Reino Unido), 13 may. Ante el favoritismo de Loreen en Eurovisión 2023, aparece Käärijä, un rapero finlandés que con "Cha Cha Cha", una curiosa mezcla del metal de Rammstein y K-pop, aspira a la sorpresa y a instaurar en el festival un nivel de locura similar al de Lordi hace 17 años.

Porque así se define este finés de 29 años: "Quiero hacer cosas locas. Seguir mi corazón. Hacer las cosas que normalmente a la gente le asustan", responde en una entrevista con EFE que tiene lugar en el puerto de Liverpool, en una sauna construida dentro de un camión y situada al lado de un camión de helados.

La excentricidad es uno de los grandes rasgos de Käärijä, que luce un tatuaje de Rammstein en el pecho y viste unas hombreras verdes decoradas con pinchos que dejan todo el pectoral al descubierto. Un look imitado por muchos de los fanáticos que han acudido a la ciudad inglesa y que incluso llevó a un presentador de la BBC a entrevistar a un imitador pensando que era el propio Käärijä.

"Solo quiero hacer cosas locas, hacer feliz a la gente. Al final esto es 'showbusiness'. Quiero que la gente cuando vea mi show piense "¿pero qué está pasando?". No quiero cosas normales en mi música", explicó el artista.

¿Y qué es la locura para este chico finlandés que dejó el hockey y las apuestas para dedicarse a la música?.

"La locura significa hacer cosas que otra gente está asustada de hacer. En Finlandia la gente no querría llevar puesto este traje, porque el resto de gente te mirará, pero a mí eso no me importa. No me importa lo que la gente piense de mí y de las cosas que hago", añadió el finlandés, cuya relación con la música empezó cuando era pequeño y tocaba la batería.

De ahí pasó a cantar, cuando hace diez años le pidió a su productor que le pasara una base. Comenzó a escribir, a enseñárselo a sus amigos, a pedir opiniones y cuando vio que todo lo que recibía era positivo dijo: "tengo que hacer más de esto". Y de ahí a ganar el concurso finés para ir a Eurovisión.

"Siempre he seguido mi corazón. He intentado hacer una carrera en la música para que cuando sea viejo no tenga que pensar ¿Y si hubiera hecho esto, por qué no intenté esto otro?. No me veo en ningún otro lado, me veo siempre en el escenario cantando", añade.

"Cuando escuché la primera demo, pensé: esto es algo nuevo. Tenemos que intentar poner esta canción en Eurovisión, hay que probarlo. Pero no es solo quiero ir a Eurovisión, quiero ir a ganar, por eso estoy aquí. No es una broma, quiero enseñarle a la gente quién soy y cómo es mi música", manifestó.

Una de sus grandes influencias, para esa combinación de metal y k-pop que es "Cha Cha Cha", es Rammstein, el grupo alemán encabezado por el inconfundible Till Lidemann y cuyo logo Käärijä lleva tatuado en el pecho.

"Es mi gran influencia, porque me gustan sus canciones y la locura de sus shows. Son los mejores conciertos que he visto, su cantante hace locuras, la gente piensa que está loco, pero la locura no siempre es hacer algo malo", admite el hombre que puede suceder el éxito que Finlandia logró hace 17 años con Lordi, el grupo de Hard Rock que conmocionó Eurovisión con sus disfraces de monstruos.

"Sí, sí, claro que recuerdo el momento en el que ganaron, recuerdo ver al jurado, los puntos... Fue algo brutal para un país tan pequeño", rememoró Käärijä, que ahora es el elegido para recoger el testigo de Lordi. EFE

