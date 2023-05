El italiano Luca Marini exterioriza su enfado con las decisiones de los comisarios

Le Mans (Francia), 13 may. El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), cuarto en la carrera sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, mostró su enfado tras la misma "porque en Jerez los Comisarios tomaron una decisión y hoy con el mismo incidente no ha sido igual".

"No ha resuelto todos los problemas el encuentro que tuvimos ayer los pilotos con ellos en la Comisión de Seguridad, creo que aclaramos algunos puntos, pero hoy han tomado una decisión diferente", lamenta Marini, quien recuerda que "no estábamos todos los pilotos de acuerdo, pero les preguntamos por qué le habían hecho perder una posición a Pecco y nos dijeron que era la decisión correcta, porque le había sacado fuera".

"Miller dio su opinión, Pecco la suya y ellos creían que debía ceder una posición. Pues hoy, Binder me ha sacado a mí, me ha sacado fuera de la pista, más allá de la línea blanca, lo que técnicamente, es peor de lo que hizo 'Pecco', pero a él no le han hecho perder una posición, cuando ayer nos dijeron que iban a ser más regulares en sus decisiones y que siempre habría las mismas penalizaciones para determinados accidentes, pero hoy ya no han mantenido su palabra", criticó el italiano Marini.

"Esta situación me enfada mucho, porque si hoy a Binder le hacen perder la posición yo habría acabado segundo, me habría aprovechado del follón que ha habido entre 'Pecco' y Márquez para haber pasado fácilmente e ir delante de Binder, y no comprendo nunca el motivo de estas decisiones, podían venir a explicarlo al menos", continuó un disgustado Marini.

"Si Binder les cae simpático o no quieren penalizar a las KTM lo acepto. Está bien. Basta con que me lo expliquen. De nuevo hacen que no sepamos cómo comportarnos en la pista, y no estoy diciendo que no deba haber contacto o que se deba sancionar o que vayan contra Binder, sólo digo que esté claro para los pilotos qué se puede hacer y qué no se puede hacer", insistió.

"Que digan si debemos estar atentos o si hay libertad para todos, como en el Supercross, y corremos todos así, con más caídas e incidentes, pero ninguno podrá decir nada porque habrá barra libre para todos", señaló desafiante el italiano Luca Marini. EFE

JLL/asc