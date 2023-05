Curry y Kerr evitan decretar el final de la dinastía de los Warriors

Los Ángeles (EE.UU.), 13 may. Tras su eliminación ante Los Angeles Lakers en las semifinales del Oeste, Stephen Curry, líder de los Golden State Warriors, y el entrenador Steve Kerr se mostraron este viernes optimistas respecto al futuro de este legendario equipo que ganó cuatro anillos en ocho años.

"Por muy terribles que sean nuestras sensaciones ahora, sentimos que podemos regresar", aseguró Curry en una rueda de prensa.

Los Warriors de Curry vivieron su primera eliminación en unos playoff ante un equipo del Oeste ya que siempre que llegaron a las eliminatorias desde 2015 alcanzaron las Finales.

Además, Golden State puso fin con esta eliminatoria a 28 series consecutivas con al menos una victoria a domicilio, pero Kerr consideró que su trío estelar (Curry, Klay Thompson y Draymond Green) todavía puede llegar muy alto en las próximas temporadas.

"Draymond, Klay y Steph, nuestros jugadores centrales, tienen mucha gasolina todavía en el tanque", dijo el técnico.

"Todos ellos tuvieron grandes temporadas que quizá no terminaron en lo más alto (...) pero creo que este equipo tiene potencial para ganar campeonatos. No llegamos ahí este año pero este no es el final del camino", afirmó.

"Estás decepcionado y un poco en 'shock' al saber que se ha acabado", comentó, por su parte, Curry, que fue el máximo anotador en este sexto encuentro con 32 puntos pero que sufrió en la puntería con un 11 de 28 en tiros y un 4 de 14 en triples.

"Es una manera dura de que termine la temporada. Es un territorio desconocido (para nosotros) pero estoy orgulloso de la lucha que dimos. Los Lakers jugaron increíble en toda la serie", añadió.

Curry, no obstante, opinó que es "una oportunidad" para que Golden State regrese con fuerza el año que viene.

"Todo el mundo va a mejorar, todo el mundo va a dar pasos adelante, todo el mundo va aprender las lecciones de este año e intentar ponerlas en uso el próximo año", aseguró.

Por último, Curry habló sobre sus ya inolvidables enfrentamientos con LeBron James, que forman parte de la historia de la NBA.

"Es un increíble jugador. Saca lo mejor de ti mismo (...). Hay mucho respeto, agradecimiento por las batallas y las experiencias: es baloncesto al más alto nivel", explicó. EFE

