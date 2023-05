Cincinnati 6, Miami 5

Cincinnati Miami ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 8 6 Totals 34 5 9 5 India 2b 3 1 1 0 Chisholm Jr. cf 3 1 1 1 Fraley lf 4 2 2 4 Hampson cf 1 0 0 0 Steer 1b 4 0 0 0 Soler dh 4 2 2 0 Stephenson dh 4 0 1 0 Arraez 2b 5 0 1 1 Ramos rf 4 0 2 1 De La Cruz lf 3 2 2 1 Myers pr-rf 0 1 0 0 Sánchez rf 0 0 0 0 Fairchild cf 4 0 1 1 Burdick rf 4 0 1 1 Newman 3b 4 0 0 0 Segura 3b 3 0 1 0 Barrero ss 4 1 1 0 Gurriel 1b 3 0 1 1 Casali c 3 1 0 0 Stallings c 4 0 0 0 Wendle ss 4 0 0 0

Cincinnati 000 030 030 — 6 Miami 000 101 201 — 5

DP_Cincinnati 1, Miami 1. LOB_Cincinnati 4, Miami 11. 2B_Barrero (7), Ramos (1), Arraez (7). HR_Fraley (5), De La Cruz (3), Chisholm Jr. (7). SB_Burdick (1), Chisholm Jr. (14), India (8), Fraley (4).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Law 1 1-3 1 0 0 1 0 Stoudt 3 2 1 1 3 3 Farmer H,3 1 1-3 1 1 1 1 2 Sims H,3 1-3 0 0 0 0 0 Gibaut W,3-0 1 3 2 2 1 0 Legumina H,1 1-3 1 0 0 0 0 Díaz S,9-9 1 2-3 1 1 1 3 3

Miami Alcantara L,1-4 7 2-3 7 6 6 2 9 Barnes 1-3 1 0 0 0 0 Nardi 1 0 0 0 0 2

Stoudt pitched to 2 batters in the 5th.

HBP_Alcantara (India). WP_Alcantara.

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Cory Blaser; Second, Ron Kulpa; Third, Carlos Torres.

T_2:49. A_11,170 (37,446).