Chicago Cubs 6, Minnesota 2

Chicago Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 35 6 11 6 Totals 30 2 4 2 Morel 2b 5 1 2 2 Buxton dh 3 0 0 0 Swanson ss 3 2 0 0 Solano 1b 2 0 0 0 Happ lf 5 0 3 0 Gallo ph-lf 1 0 0 0 Bellinger cf 4 0 0 1 Correa ss 4 0 1 0 Suzuki rf 4 0 1 1 Farmer 3b 4 1 1 0 Wisdom 3b 3 1 2 0 Polanco 2b 4 0 0 0 Mervis 1b 4 1 1 1 Castro rf 4 1 1 0 Mancini dh 3 0 1 0 Taylor cf 2 0 0 1 Mstrobuoni pr-dh 1 0 0 0 Kepler ph 1 0 0 0 Gomes c 3 1 1 1 Jeffers c 0 0 0 0 Vázquez c 1 0 0 1 Kirilloff ph-lf 1 0 0 0 Gordon lf-cf 3 0 1 0

Chicago 000 100 203 — 6 Minnesota 020 000 000 — 2

E_Wisdom (4). DP_Chicago 2, Minnesota 0. LOB_Chicago 8, Minnesota 4. 2B_Happ (11), Mervis (1), Suzuki (5), Castro (3), Correa (8). HR_Morel (2). SF_Suzuki (1), Bellinger (3), Vázquez (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Smyly W,4-1 6 4 2 2 1 4 Alzolay H,6 2 0 0 0 1 1 Leiter Jr. 1 0 0 0 0 0

Minnesota Gray 5 1-3 4 1 1 1 9 Moran H,1 2-3 0 0 0 0 0 Jax L,2-5 BS,0-3 1 4 2 2 0 2 Alcala 1 1-3 2 2 2 2 1 Rodríguez 2-3 1 1 1 1 0

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Emil Jimenez; Second, Chris Segal; Third, Brian O'Nora.

T_2:42. A_30,037 (38,544).