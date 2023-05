Borrell rechaza que la UE aspire a ser una alternativa a China en el Indo-Pacífico

Estocolmo, 13 may. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró este sábado que la Unión Europea no tiene la "ambición" de convertirse en una alternativa a China en el Indo-Pacífico, tras la reunión que los países europeos mantuvieron hoy en Estocolmo con una treintena de mandatarios de la región, a la que no acudió ningún representante de Pekín.

"No, no tenemos esta ambición. Está completamente fuera de toda discusión ser una alternativa a China", aseguró el alto representante de la UE al término de la reunión.

"El hecho de que China no estuviera aquí no es nada contra China", continuó Borrell, que señaló que "hay lugares en los que podemos discutir sobre nuestro interés común sin tener que contar con China".

El alto representante afirmó que el segundo foro UE Indo-Pacífico que hoy se celebró en Estocolmo, ha creado un "impulso" para las relaciones entre estas dos regiones, "muy cercanas desde el punto de vista de la seguridad".

En este sentido, Borrell dijo hoy que la UE y el Indo-Pacífico tienen un "interés vital" por la "seguridad mutua".

La UE, de hecho, invitó al encuentro al ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, para que los representantes de la zona "tuvieran la oportunidad de escucharle", pero sin el objetivo de "convencer a nadie", dijo Borrell, consiente de que no todos los países comparten la misma visión sobre la guerra, en especial la India, que se ha abstenido en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

También la viceministra de Exteriores de Pakistán, Hina Rabbani Khar, dijo que su trabajo "no es convencer a otro país", cuando se le preguntó cómo se podía contar con China para que presione a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania.

"No estamos en una cruzada", aseguró el jefe de la diplomacia europea.

Al mismo tiempo, dijo que la cooperación entre la UE y la región del Indo-Pacífico "debe ir en ambas direcciones" y apuntó que "nuestros vecinos del Pacífico quieren que el Pacífico siga siendo un lugar de paz".

Borrell destacó también los avances del último año en las relaciones entre la UE y los países de la región, entre ellos la conclusión de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda, la reapertura de las conversaciones con India y con Tailandia o el pacto sobre transporte aéreo con los países de la ASEAN, o los acuerdos en cooperación digital con Japón y Corea del Sur.

Al encuentro sólo acudieron 14 ministros de Exteriores de la U, si bien todos los países estuvieron representados. EFE

drs-cat/ie